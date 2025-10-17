La Juventus ha comunicato ufficialmente che l’Uefa ha aperto un’indagine nei confronti del club bianconero per verificare il rispetto dei parametri del Fair Play Finanziario. Una notizia che ha subito catturato l’attenzione del mondo calcistico, ma che, secondo diversi esperti, era ampiamente prevedibile. Tra questi, il giornalista Giovanni Capuano, che sul proprio profilo X ha commentato con tono deciso: “L’apertura di un procedimento da parte della Uefa sui conti della Juventus è una non notizia. Fatevene una ragione”.

Le parole di Capuano

Secondo quanto emerge, la decisione finale dell’Uefa è attesa per la prossima primavera.

Tuttavia, la Juventus ha già spiegato che, in caso di eventuali irregolarità, le conseguenze non dovrebbero essere particolarmente gravi: si parlerebbe di una sanzione economica o, al massimo, di una limitazione nell’inserimento di nuovi giocatori nelle liste per le competizioni europee. Il club non corre rischi di esclusione dalle coppe o penalizzazioni pesanti, ma si troverebbe comunque sotto osservazione da parte della federazione europea per quanto riguarda la gestione dei propri conti.

Capuano, nel suo commento, ha voluto ribadire come questo passo da parte dell’Uefa fosse ampiamente prevedibile e, in un certo senso, fisiologico: “Era scontato, visto il rientro in Europa e i conti dell’ultimo triennio, ed è altrettanto chiaro il percorso - ha scritto il giornalista sul suo profilo ufficiale su X - il settlement agreement che accompagnerà il rientro all’equilibrio dei conti nelle prossime stagioni.

Già vissuto da tanti club senza che accadesse il finimondo”.

Le parole di Capuano riflettono una visione realistica della situazione: la Juventus, dopo le recenti difficoltà economiche e giudiziarie, sta ricostruendo il proprio equilibrio finanziario. L’accordo con l’Uefa (il cosiddetto settlement agreement) rappresenterebbe un passo formale ma necessario per garantire che il club rientri nei parametri del Fair Play Finanziario, senza conseguenze eccessive sul piano sportivo.

Dubbi in attacco in vista del Como

Nel frattempo, però, l’attenzione della squadra e dell’ambiente bianconero è rivolta al campo. La Juventus è impegnata a preparare la sfida contro il Como, una partita importante per proseguire il cammino in campionato e ritrovare continuità nei risultati.

Igor Tudor, chiamato a guidare la squadra in questa fase delicata, dovrà fare a meno di Bremer e Cabal, due assenze pesanti soprattutto in fase difensiva.

L’attesa, però, è tutta per le scelte offensive del tecnico. Con il potenziale a disposizione, ci si aspetta una Juventus più incisiva e capace di sfruttare meglio il talento dei propri attaccanti. Tudor è chiamato a trovare la formula giusta per rendere più produttivo il reparto avanzato, dove al momento c’è una sola certezza: Kenan Yildiz. Il giovane turco rappresenta il punto fermo dell’attacco bianconero, mentre per gli altri due posti offensivi resta grande incertezza.

Il dubbio verrà sciolto solo a ridosso del match contro il Como, quando Tudor deciderà definitivamente chi affiancherà Yildiz nel tentativo di riportare la Juventus a un gioco più fluido e a risultati convincenti. In attesa della decisione dell’Uefa, dunque, a Torino si guarda avanti con la consapevolezza che la vera risposta, come sempre, dovrà arrivare dal campo.