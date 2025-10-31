Nel panorama vibrante della Premier League, il prossimo 1° novembre alle ore 16 Fulham e Wolverhampton si scontrano al Craven Cottage di Londra. Le due squadre scenderanno in campo per la decima giornata della stagione 2025/26, in quello che si preannuncia un incontro dalla forte tensione agonistica.

Le probabili formazioni di Fulham-Wolverhampton

Il Fulham, che spesso si distingue per il suo approccio dinamico, dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1: tra i pali B.

Leno, difesa composta da Bassey, Issa Diop, Sessegnon e Kenny Tete. A centrocampo, la diga sarà formata da Sander Berge e Saša Lukić, mentre il trio offensivo Smith Rowe, Alex Iwobi e Adama Traoré supporterà il terminale di attacco Raúl Jiménez.

I Wolves, dal canto loro, dovrebbero optare per un 4-3-3 con Sam Johnstone a difendere la porta. In difesa Krejčí, il giovane talento Santi Bueno, affiancati da Hugo Bueno e Hoever. La mediana sarà composta da André, Bellegarde e Munetsi. In attacco, il trio Rodrigo Gomes, Larsen e la velocità di Jhon Arias cercheranno di perforare la difesa avversaria.

Quote di Fulham-Wolverhampton: i padroni di casa in vantaggio

I bookmaker vedono il Fulham come favorito per la sfida.

William Hill quota la vittoria dei Cottagers a 1.85, il pareggio a 3.40 e una vittoria ospite a 4.40. Analogamente, Bet365 offre il successo interno a 1.83, il pareggio a 3.50 e la vittoria dei Wolves a 4.50. Il differente gap nelle quote riflette le attese di un Fulham più avvezzo a sfruttare il fattore campo.

Statistiche giocatori: il ruolo chiave di Jiménez e Iwobi

Particolarmente interessante sarà osservare la prestazione di Raúl Jiménez, attaccante del Fulham.

Con 8 apparizioni e 4 partenze da titolare, ha segnato 1 gol pur in soli 331 minuti giocati. La sua capacità di vincere duelli aerei (20 vinti su 65) sarà fondamentale per sbloccare la partita.

Alexander Iwobi, mezzala del Fulham, ha dimostrato di essere decisivo nel suo ruolo, totalizzando 1 rete e 2 assist in 726 minuti di gioco. Con una valutazione di 6.86, la capacità di Iwobi di creare occasioni da gol, concretizzatisi in 13 passaggi chiave, sarà cruciale contro la difesa avversaria.

Dando uno sguardo al lato Wolves, Jhon Arias merita attenzione. Anche se non ha trovato ancora il gol, con 9 presenze e 6 da titolare, le sue doti di ball carrier e la forza nei duelli (34 vinti su 68), assieme a 9 passaggi chiave, potrebbero creare scompiglio nella difesa di casa.