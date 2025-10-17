Getafe e Real Madrid si affronteranno domenica 19 ottobre alle 21:00 al Coliseum Alfonso Pérez, in una sfida valida per la nona giornata della Liga 2025/26. L’attesa è altissima per un match che potrebbe consolidare il percorso del Real Madrid in testa alla classifica. Nonostante l’atmosfera da derby madrileno, i Blancos partono nettamente favoriti, trascinati dall’incredibile forma di Kylian Mbappé e da una rosa di assoluto livello.

Le probabili formazioni di Getafe-Real Madrid

Il Getafe dovrebbe scendere in campo con un 5-3-2 difensivo, deciso a limitare la potenza offensiva degli avversari.

Tra i pali spazio a David Soria, protetto da una linea arretrata compatta composta da Duarte, Iglesias e Abqar. In mezzo al campo, il faro sarà Mario Martín, pronto a innescare il giovane Adrián Liso e l’esperto Borja Mayoral, incaricati di guidare le ripartenze e sorprendere la retroguardia del Real.

Il Real Madrid, invece, si affiderà a un 4-2-3-1 a trazione offensiva. Courtois difenderà la porta dietro ai centrali Militão e Carreras, mentre in regia agiranno Valverde e Tchouaméni, garanti di equilibrio e dinamismo. Sulla trequarti, Güler, Bellingham e Vinícius Júnior supporteranno Kylian Mbappé, leader indiscusso dell’attacco merengue e principale minaccia per la difesa del Getafe.

Quote di Getafe-Real Madrid: i Blancos favoriti

I bookmaker non hanno dubbi: il Real Madrid parte ampiamente favorito per la sfida del Coliseum Alfonso Pérez. William Hill quota la vittoria dei Blancos a 1.44, la stessa valutazione proposta anche da Bet365 per il successo dei galácticos. Decisamente più alta la quota per l’impresa casalinga del Getafe, fissata a 7.50 da entrambi i siti. Il pareggio, che sarebbe un risultato prezioso per la squadra di Bordalás, è offerto a 4.40 su William Hill e a 4.33 su Bet365.

Le cifre parlano chiaro: il Real Madrid è il grande favorito, ma il Getafe, tra le mura amiche, proverà a rendere la vita difficile alla capolista.

Le stelle in campo: le statistiche di Mbappé, Vinícius Júnior e Liso

Kylian Mbappé è senza dubbio l’uomo del momento.

Il fuoriclasse francese ha iniziato la stagione in maniera devastante, con 9 gol e 2 assist in 700 minuti distribuiti su 8 partite. La sua media voto di 8.26 racconta un giocatore decisivo in ogni frangente, capace di abbinare letalità sotto porta e imprevedibilità palla al piede, con 46 dribbling tentati e 27 riusciti.

A supportarlo, il talento di Vinícius Júnior, sempre più imprescindibile nelle transizioni offensive del Real Madrid. Con 5 gol e 4 assist, il brasiliano conferma la sua incisività, impreziosita da 294 passaggi completati e 20 key passes: un motore inesauribile sulla fascia, abile nel creare superiorità numerica e servire palloni pericolosi ai compagni.

Tra le fila del Getafe, il giovane Adrián Liso si sta ritagliando un ruolo da protagonista con 3 reti in 5 presenze.

A soli vent’anni ha già mostrato maturità e determinazione, con 7 tiri totali e 18 duelli vinti su 62, numeri che testimoniano una crescita costante e una spiccata attitudine offensiva che potrebbe metterlo presto sotto i riflettori della Liga.