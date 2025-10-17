Getafe e Real Madrid si affronteranno domenica 19 ottobre alle 21:00 al Coliseum Alfonso Pérez, in una sfida valida per la nona giornata della Liga 2025/26. L’attesa è altissima per un match che potrebbe consolidare il percorso del Real Madrid in testa alla classifica. Nonostante l’atmosfera da derby madrileno, i Blancos partono nettamente favoriti, trascinati dall’incredibile forma di Kylian Mbappé e da una rosa di assoluto livello.

Spain Flag
La Liga
Giornata 9
17/10/2025 21:00
Oviedo
VS
Espanyol
18/10/2025 14:00
Sevilla
VS
Mallorca
18/10/2025 16:15
Barcelona
VS
Girona
18/10/2025 18:30
Villarreal
VS
Real Betis
18/10/2025 21:00
Atletico Madrid
VS
Osasuna
19/10/2025 14:00
Elche
VS
Athletic Club
19/10/2025 16:15
Celta Vigo
VS
Real Sociedad
19/10/2025 18:30
Levante
VS
Rayo Vallecano
19/10/2025 21:00
Getafe
VS
Real Madrid
20/10/2025 21:00
Alaves
VS
Valencia

Le probabili formazioni di Getafe-Real Madrid

Il Getafe dovrebbe scendere in campo con un 5-3-2 difensivo, deciso a limitare la potenza offensiva degli avversari.

Tra i pali spazio a David Soria, protetto da una linea arretrata compatta composta da Duarte, Iglesias e Abqar. In mezzo al campo, il faro sarà Mario Martín, pronto a innescare il giovane Adrián Liso e l’esperto Borja Mayoral, incaricati di guidare le ripartenze e sorprendere la retroguardia del Real.

Il Real Madrid, invece, si affiderà a un 4-2-3-1 a trazione offensiva. Courtois difenderà la porta dietro ai centrali Militão e Carreras, mentre in regia agiranno Valverde e Tchouaméni, garanti di equilibrio e dinamismo. Sulla trequarti, Güler, Bellingham e Vinícius Júnior supporteranno Kylian Mbappé, leader indiscusso dell’attacco merengue e principale minaccia per la difesa del Getafe.

Quote di Getafe-Real Madrid: i Blancos favoriti

I bookmaker non hanno dubbi: il Real Madrid parte ampiamente favorito per la sfida del Coliseum Alfonso Pérez. William Hill quota la vittoria dei Blancos a 1.44, la stessa valutazione proposta anche da Bet365 per il successo dei galácticos. Decisamente più alta la quota per l’impresa casalinga del Getafe, fissata a 7.50 da entrambi i siti. Il pareggio, che sarebbe un risultato prezioso per la squadra di Bordalás, è offerto a 4.40 su William Hill e a 4.33 su Bet365.

Le cifre parlano chiaro: il Real Madrid è il grande favorito, ma il Getafe, tra le mura amiche, proverà a rendere la vita difficile alla capolista.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Real Madrid
8
7
0
1
19 / 9
10
21
W
L
W
W
W
2
Barcelona
8
6
1
1
22 / 9
13
19
L
W
W
W
W
3
Villarreal
8
5
1
2
14 / 8
6
16
L
W
W
W
L
4
Real Betis
8
4
3
1
13 / 8
5
15
W
W
W
D
L
5
Atletico Madrid
8
3
4
1
15 / 10
5
13
D
W
W
D
W
6
Sevilla
8
4
1
3
15 / 11
4
13
W
W
L
W
D
7
Elche
8
3
4
1
11 / 9
2
13
L
W
D
W
D
8
Athletic Club
8
4
1
3
9 / 9
0
13
W
L
D
L
L
9
Espanyol
8
3
3
2
11 / 11
0
12
L
D
D
L
W
10
Alaves
8
3
2
3
9 / 8
1
11
W
L
D
L
W
11
Getafe
8
3
2
3
9 / 11
-2
11
L
D
D
L
W
12
Osasuna
8
3
1
4
7 / 8
-1
10
W
L
D
L
W
13
Levante
8
2
2
4
13 / 14
-1
8
W
D
L
W
D
14
Rayo Vallecano
8
2
2
4
8 / 10
-2
8
W
L
L
D
L
15
Valencia
8
2
2
4
10 / 14
-4
8
L
L
D
W
L
16
Celta Vigo
8
0
6
2
7 / 10
-3
6
D
L
D
D
D
17
Oviedo
8
2
0
6
4 / 14
-10
6
L
W
L
L
L
18
Girona
8
1
3
4
5 / 17
-12
6
W
D
D
L
D
19
Real Sociedad
8
1
2
5
7 / 12
-5
5
L
L
W
L
L
20
Mallorca
8
1
2
5
7 / 13
-6
5
L
W
L
D
L

Le stelle in campo: le statistiche di Mbappé, Vinícius Júnior e Liso

Kylian Mbappé è senza dubbio l’uomo del momento.

Il fuoriclasse francese ha iniziato la stagione in maniera devastante, con 9 gol e 2 assist in 700 minuti distribuiti su 8 partite. La sua media voto di 8.26 racconta un giocatore decisivo in ogni frangente, capace di abbinare letalità sotto porta e imprevedibilità palla al piede, con 46 dribbling tentati e 27 riusciti.

A supportarlo, il talento di Vinícius Júnior, sempre più imprescindibile nelle transizioni offensive del Real Madrid. Con 5 gol e 4 assist, il brasiliano conferma la sua incisività, impreziosita da 294 passaggi completati e 20 key passes: un motore inesauribile sulla fascia, abile nel creare superiorità numerica e servire palloni pericolosi ai compagni.

Tra le fila del Getafe, il giovane Adrián Liso si sta ritagliando un ruolo da protagonista con 3 reti in 5 presenze.

A soli vent’anni ha già mostrato maturità e determinazione, con 7 tiri totali e 18 duelli vinti su 62, numeri che testimoniano una crescita costante e una spiccata attitudine offensiva che potrebbe metterlo presto sotto i riflettori della Liga.
