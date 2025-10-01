Nelle scorse ore il giornalista Sandro Sabatini ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale spiega perché l'attuale allenatore dell'Inter Cristian Chivu sia meglio di Simone Inzaghi, ex tecnico dei nerazzurri passato nella scorsa estate all'Al-Hilal.

Sabatini: 'Penso che Chivu sia meglio di Inzaghi'

"Per me Cristian Chivu è meglio di Simone Inzaghi e che male c'è a dirlo?" cosi Sandro Sabatini ha esordito nel suo ultimo video postato su Youtube. Il giornalista ha proseguito nel suo incipit dicendo: "Se parliamo di gioco, io tante differenze non ce le vedo.

Anzi, secondo me è più piacevole adesso la manovra dell'Inter, soprattutto rispetto alla squadra vista con Inzaghi nell'ultimo anno. Questa mi sembra un po' più rinvigorita, rimotivata, riallargata anche la rosa, perché il problema di Inzaghi che si rifletteva nello spogliatoio, in campo e anche in società è che c'erano 11 titolari e 11 riserve. Dal primo di agosto fino al 30 di giugno andava così".

Sabatini ha proseguito: "Con Chivu adesso la situazione mi sembra abbastanza diversa, senza però le esasperazioni che venivano invocate fino a pochi giorni fa. Al tecnico rumeno infatti, veniva chiesta una rivoluzione ma non credo che potesse farla con i giocatori dello scorso anno. I cambiamenti seri si attuano con i giovani e in questo contesto vedo alla perfezione l'inserimento di Pio Esposito.

In ogni caso molti reparti sono rimasti gli stessi, come quello del centrocampo, però adesso l'impressione che dà Chivu rispetto a prima è che se manda dentro un calciatore può farlo anche al posto di un titolarissimo".

Inter, i tifosi rispondono a Sabatini: 'Chivu in questo momento si fa preferire per la fase di non possesso palla'

Le parole di Sabatini hanno acceso in poche ore un dibattito sul web: "A mio gusto personale, l'Inter di Chivu al momento si fa preferire per come interpreta la fase di non possesso, come cerca di recuperare la palla quando sono gli avversari a cercare di impostare il gioco. Credo che il pressing alto sia già una peculiarità di questa nuova visione del gioco nerazzurro.

In più c'è molta più fiducia nel lanciare giovani in campo, il che, in tempi di ristrettezze economiche, è fondamentale per dare impulso ad un vero rinnovamento" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Il paragone poteva anche essere evitato pur rimanendo nelle valutazioni positive su Chivu, tutti i concetti espressi sono inoppugnabili, fattuali. E ci vuole coraggio ad esprimersi adesso che il percorso di Chivu è appena iniziato mentre Inzaghi è uscito con le medaglie al petto e risultati oggettivi".