Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su Youtube della Juventus, sottolineando come le ultime scelte fatte da Igor Tudor lo abbiano convinto poco. Secondo Pedullà quindi, il tecnico croato dovrebbe cercare una stabilità di formazione e non schierare calciatori in posizioni a loro poco consone.

Juventus, Pedullà: 'L'ho sempre difeso ma le ultime scelte di Tudor mi hanno convinto poco'

"L'ho sempre difeso, ma l'ultimo Tudor mi ha convinto poco" questa è la frase detta da Alfredo Pedullà nel suo ultimo video pubblicato su Youtube.

Il giornalista è poi sceso nel dettaglio dicendo: "Ha fatto giocare i terzini da difensori centrali, vedi Kalulu e con il Villareal Andrea Cambiaso giocherà a destra anziché a sinistra. Molti penseranno che sia tutta una tattica e magari la considerano anche normale, l'importante è che al tecnico croato non venga il mal di testa. Anche questa storia di mettere Koopmeiners e di spostarlo in continuazione dal ruolo di mediano a quello di trequartista rende il tutto poco chiaro. Ok, abbiamo capito che l'olandese deve giocare per forza, quasi come fosse stata prescritta dal medico la sua presenza, però alzarlo e abbassarlo a centrocampo in base alla giornata non credo gli faccia bene. Questo per dire che ci sono degli allenatori che vengono esonerati perché non hanno il materiale umano giusto a disposizione, mentre altri ce l'hanno ma fanno confusione.

Una cosa che non dovrebbe avvenire, soprattutto se si considera che siamo ormai al primo di ottobre".

Restando sul tema allenatori ma parlando del Torino, Pedullà ha poi detto: "Questa sarà una settimana davvero importante per Baroni, vista la classifica del club granata. Però io vorrei sottolineare una cosa, se una squadra fa male da anni, non può sempre essere responsabilità della guida tecnica. Forse nel Torino qualcuno dovrebbe guardare oltre all'allenatore e ogni tanto guardarsi anche allo specchio. Perché ad esempio Vagnati dimostra da tempo di non essere all'altezza di questo club, eppure continua ad avere credito assoluto. In ogni caso, la gara con la Lazio sarà determinante e se le cose dovessero andare male si potrebbe arrivare anche ad un cambiamento.

De Rossi in questo senso ha una grande voglia di tornare".

I tifosi sul web rispondono a Pedullà: 'Cairo sa bene quello che fa'

Le parole di Pedullà, specie quelle sul Torino, hanno acceso la discussione sul web: "Sono juventino ma anche io sono scandalizzato da come venga trattato il Toro, un vero schifo. Noi abbiamo bisogno di un derby, un derby divertente, non è ammissibile un Toro simile quando le regioni vicine hanno 4 squadre di alto livello" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Cairo sa benissimo quello che fa, questi risultati gli stanno bene. Solo dal di fuori ci stupiamo".