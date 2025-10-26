Nelle scorse ore, il giornalista Tancredi Palmeri ha scritto un post sul proprio account X nel quale ha commentato il 3-1 subito dall’Inter, sottolineando come la fase difensiva dei nerazzurri sia stata altamente insufficiente. Della gara del Maradona ha detto la sua anche il giornalista Graziano Campi.

Inter, Palmeri: 'La squadra di Chivu collassa con ripiegamenti da dilettanti e contro un Napoli che ritrova mordente'

Il giornalista Tancredi Palmeri ha scritto un post sul proprio account X nel quale commenta il 3-1 incassato dall'Inter contro il Napoli di Antonio Conte, nel big match andato in scena ieri pomeriggio al Maradona: "L’Inter si fa prendere dalla fretta di recuperare una partita che sente di meritare per le 10 occasioni a 4, e si consegna al piano di Conte, che in transizione la apre tra le linee.

L’Inter collassa con ripiegamenti da dilettanti. Il Napoli ritrova mordente".

Un post quello di Palmeri che fa riferimento ai due gol segnati dai padroni di casa successivi al rigore, entrambi effettuati su rilanci lunghi o ripartenze e che hanno evidenziato una fase difensiva dell'Inter piuttosto ballerina.

Inter, i tifosi rispondono a Palmeri: 'Chivu ha dimostrato di essere ancora acerbo'

Al post scritto da Palmeri hanno seguito tantissime repliche di altrettanti tifosi nerazzurri: "Continuo a credere che Chivu farà buona stagione. Però in Champions non ha incontrato Real, Dortmund, City o PSG come altre italiane (Slavia e Union), e in campionato 2 su 3 scontri diretti persi. Alla Juve Tudor sarebbe già stato appeso in piazza.

Invece, domani raggiunge l'Inter se vince", scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Chivu ha dimostrato di essere ancora acerbo. Fa le sostituzioni senza senso, sta già alla terza sconfitta ma soprattutto dopo i 4 gol presi contro la Juve ne prende altri 3 da un Napoli incerottato che tra giocava senza centravanti".

Campi: 'Sul rigore si possono avere opinioni diverse ma sul mancato doppio giallo a Gilmour no'

Della gara del Maradona, ha scritto su X anche Graziano Campi, ma il giornalista si è concentrato sugli episodi arbitrali del match: "Ognuno può pensare che quello per il Napoli sia rigore o no. Non si può dire che non è previsto che un assistente di linea segnali un fallo all'arbitro.

Da regolamento, può farlo ed è normale che sia così. Sul primo giallo mancato a Gilmour ho molto da obiettare invece".

Campi ha poi aggiunto: "La cosa assurda è che in questi casi sempre danno ragione all'attaccante, che di suo invece sgambetta sempre il difensore. Ci sono due traiettorie, due binari: se uno si mette di traverso fa sgambetto, non "si prende il fallo". Purtroppo le norme le fa chi non ha mai giocato".