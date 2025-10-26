Il giornalista Fabrizio Biasin ha scritto un post sul proprio account X nel quale sottolinea come l'arbitraggio visto in Napoli-Inter, partita vinta dai partenopei 3-1, avrebbe indirizzato in maniera evidente l'andamento della gara. Del match giocato al Maradona ha scritto anche il giornalista Fabio Ravezzani.

Inter, Fabrizio Biasin: 'Quella col Napoli è stata una partita indirizzata da un grave errore arbitrale'

Napoli-Inter è finita ormai da qualche ora eppure gli episodi andati in scena nel big match del Maradona sono destinati a far discutere ancora a lungo tifosi e addetti ai lavori.

Ciò che sta aizzando la polemica è stato il contatto piuttosto leggero in area di rigore fra Mkhitaryan e Di Lorenzo, che è valso il rigore a favore dei padroni di casa e il conseguente gol del vantaggio segnato da De Bruyne. Un episodio che, secondo quanto scritto su X dal giornalista Fabrizio Biasin, avrebbe inciso in maniera determinante sul corso del match: "L’Inter perde 3-1 contro un Napoli che sfrutta molto bene le sue occasioni. Ottimo primo tempo dei nerazzurri, davvero troppa leggerezza nel secondo (male sui gol presi, male dopo i cambi). Partita indirizzata da un grave errore della squadra arbitrale".

Un commento che ha scatenato un alto numero di repliche da parte dei tifosi sul web: "Fabrizio, umiliati da Conte non lo dici?

Al netto del furto clamoroso sul rigore, Conte ci ha incartati con una squadra modesta, con pochi leader e pochi giocatori di classe. Sono furibondo. Conte in campionato è battibile? Questo è il tema", scrive un utente su X. Un altro aggiunge: "Fabrizio, anche se sei prima un tifoso e poi un giornalista, da te non mi aspettavo che seguissi il tuo presidente senza guardare obiettivamente le immagini. Di Lorenzo viene colpito da una ginocchiata di Mkhitaryan mentre cerca di saltare Acerbi, dov'è l'errore arbitrale?".

Infine, un terzo utente sottolinea: "Andiamo a fondo sulla questione del primo giallo a Gilmour, poiché è un errore tecnico che comporterebbe la ripetizione della partita. Potenzialmente potrebbero essere utilizzate anche le immagini del labiale dell’arbitro per capire a chi fosse indirizzata l’ammonizione".

Inter, Ravezzani: 'I nerazzurri hanno subito due ingiustizie ma l'atteggiamento del secondo tempo è sconfortante'

Della gara fra Napoli e Inter ha scritto su X anche il giornalista Fabio Ravezzani: "Premesso che l’Inter ha subito 2 ingiustizie, l’atteggiamento nella ripresa è stato sconfortante. Anziché reagire la squadra si è depressa, ha perso compattezza, ha preso contropiedi da dilettanti, ha messo in mostra i limiti d’età di Acerbi e le incertezze di Akanji".