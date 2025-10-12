Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Marcello Chirico, il momento positivo del centravanti della Juventus Dusan Vlahovic starebbe finendo, facendo ritornare il centravanti serbo nel solito limbo che lo rende un calciatore spesso impreciso sotto porta.

Chirico: 'Vlahovic? È tornato quello quel calciatore che conosciamo da tre anni'

Il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus e del suo attaccante Dusan Vlahovic ha detto: "Il serbo mi sembra arrabbiato, deluso e io credo di sapere perché: gli rode che non prenderà più in carriera i 12 milioni di euro che sta percependo con la Juventus quest'anno.

Quindi io sono convinto che la società bianconera dovrà girare nella prossima estate i soldi che risparmierà con il classe 2000 nelle casse di Yildiz, che peraltro ne vuole anche di meno. Puntassero tutto sul turco anziché su Vlahovic, che si sembra sia tornato quello di sempre. Anche con la nazionale infatti ha fatto una partita serba, giocando peraltro contro un avversario modesto come l'Albania. Ma non è solo con la Serbia che è andato male, perché io mi ricordo la sua prestazione pessima con il Milan e ancora prima con l'Inter. Quindi ormai è evidente che Vlahovic viva di questi momenti dove tocca apici importanti e poi ricada nell'anonimato".

Chirico ha proseguito: "È inutile che mi veniate a dire che tutta la Juventus gioca male, perché ricordo che Vlahovic non la vede neanche in nazionale.

Quindi ribadisco il concetto già espresso, purtroppo è tornato a essere il giocatore che abbiamo conosciuto in questi ultimi tre anni e a questo punto posso dire che non tornerà mai più quello che si era potuto ammirare a Firenze. Qualcuno si era illuso in questo inizio di stagione, specie dopo la doppietta col Borussia Dortmund, ma evidentemente è stato un fuoco di paglia. Mi sembra infatti una cosa ciclica, perché ogni anno dal ritorno delle vacanze, Vlahovic parte bene, fa anche qualche gol nelle prime partite e poi si perde. È andato sempre in doppia cifra con la Juve? Sì, ma le reti che segnano gli attaccanti si pesano e spero che Tudor cominci a puntare esclusivamente su David".

Juventus, i tifosi rispondono a Chirico: 'Dusan è l'unico che la mette dentro li davanti'

Le parole di Chirico hanno acceso la discussione sul web fra i tifosi della Juventus: "Ormai lo conosciamo bene il fenomeno di Dusan, giocatore con la mentalità da squadra di basso livello, se ne vada pure a zero ma avrà una carriera mediocre vedrai, è un Balotelli più professionale sicuramente ma sempre inadatto a grandi club" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "C'è una sola enorme falla nella disamina: David e Openda sono scarsi, non segnano nemmeno a porta vuota! Dusan non sempre gioca bene, ma è l'unico davanti a metterla dentro una volta su due".