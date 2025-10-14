Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale sottolinea come la Juventus avrebbe dovuto aspettarsi uno stop per Gleison Bremer, difensore brasiliano reduce dalla rottura del crociato e che in queste ore si è dovuto operare per una lesione del menisco.

Pedullà: 'La catastrofe in casa bianconera con Bremer era purtroppo annunciata'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando dell'infortunio che ha colpito il difensore della Juventus Gleison Bremer ha detto: "Al netto del fatto che molti si sono improvvisati medici, dando diagnosi sui social e sparando tempi di recupero fantasmagorici che vanno da due mesi a tutta la stagione, devo dire che questa era una catastrofe annunciata in casa Juve.

C'è poco da meravigliarsi purtroppo, perché quando un calciatore si rompe il crociato, l'anno successivo va più o meno sempre incontro a delle situazioni che gli fanno perdere del tempo in più con il rischio enorme di una ricaduta. Ricordo infatti una conferenza di Bremer nella quale il brasiliano disse di essersi rotto non solo il crociato ma tutto il ginocchio e quindi di aver dovuto ricostruire interamente quella zona della gamba. Anche Cabal, che aveva avuto lo stesso incidente di Bremer, si è fermato e la cosa ci conferma che bisogna essere pronti a qualsiasi inconveniente".

Pedullà ha proseguito: "Tutto questo avrebbe dovuto insegnare una cosa alla Juventus, che l'inconveniente in certe situazioni è sempre dietro l'angolo.

Se poi pensiamo a Bremer, immaginiamo un calciatore esplosivo, che fa dell'atletismo uno dei suoi punti di forza. Quindi è una tegola non indifferente, se si ragiona sul fatto che il crociato è uno dei peggiori infortuni che ti possono accadere. Tempi di recupero? Lasciamo perdere la filosofia e cerchiamo di essere concreti, secondo me rientrerà dopo la prossima sosta delle nazionali che sarà a metà novembre. Cosa significa questo? Che la Juve ha perso due difensori per qualche partita e che Tudor di conseguenza dovrà cambiare sistema di gioco. Credo quindi che Kalulu dovrà tornare a fare il centrale e l'altro dovrà essere scelto fra Gatti, Kelly e Rugani, lasciandone due di scorta".

Juventus, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Aspettiamo Bremer sperando che torni più forte'

Le parole di Pedullà hanno catturato l'attenzione sul web: "Purtroppo come dicono i medici era una possibilità presente, adesso attendiamolo sperando che possa tornare bene, perché come hai ben detto il problema é dietro l'angolo" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Fortuna che hanno tenuto Rugani, perché ora c'è gennaio e se cerchi qualcuno lo strapaghi".