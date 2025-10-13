Nelle scorse ore una notizia ha scosso il mondo Juventus: il centrale difensivo Gleison Bremer dovrà essere sottoposto a un nuovo intervento, questa volta di meniscectomia artroscopica selettiva, per la rimozione di una parte del menisco danneggiato. Una tegola davvero pesante per il tecnico bianconero Igor Tudor che dovrà fare a meno del suo miglior centrale per almeno 1/2 mesi.

Juventus, Bremer si opera: il brasiliano può rischiare uno stop di 2 mesi

Brutte notizie in casa Juventus. Gleison Bremer, colonna portante della retroguardia bianconera, dovrà essere sottoposto a un intervento di meniscectomia artroscopica selettiva, una procedura chirurgica mirata alla rimozione della parte danneggiata del menisco.

L’operazione, prevista nei prossimi giorni, costringerà il centrale brasiliano a uno stop stimato tra uno e due mesi, privando così Igor Tudor del suo uomo difensivo più affidabile in un momento cruciale della stagione.

Il rientro di Bremer è previsto non prima della fine del 2025, anche se non è escluso che il giocatore possa tornare a disposizione solo all’inizio del nuovo anno solare, nel 2026, per evitare ricadute e garantire un recupero completo.

Una perdita pesantissima per la Juventus, che nelle prossime settimane sarà chiamata ad affrontare un trittico di impegni ad altissimo coefficiente di difficoltà: Como, Real Madrid (in Champions League) e Lazio, tutte sfide da disputare in trasferta, con le squadre avversarie pronte ad approfittare del momento di difficoltà della Vecchia Signora.

Per Tudor e i suoi ragazzi si apre dunque una fase delicatissima, in cui sarà fondamentale trovare nuovi equilibri difensivi senza il leader del reparto arretrato. La speranza, in casa Juve, è che l’intervento e la successiva riabilitazione permettano a Bremer di tornare presto ai livelli che lo hanno reso uno dei migliori centrali del campionato.

Nel frattempo, lo staff tecnico dovrà studiare soluzioni alternative per mantenere solidità e compattezza in un calendario che non concede tregua. La difesa bianconera, orfana del suo perno principale, sarà chiamata a una prova di maturità.

Bremer, ancora un KO del brasiliano

Non è la prima volta che Gleison Bremer è costretto a fermarsi in questo periodo dell’anno.

Più o meno dodici mesi fa, infatti, il difensore brasiliano — allora guidato da Thiago Motta — subì un grave infortunio durante la gara di Champions League contro il Lipsia, quando la rottura del legamento crociato del ginocchio lo costrinse a un lungo stop e a una difficile riabilitazione. Un episodio che aveva già sollevato interrogativi sulla tenuta fisica del centrale, ora tornati di attualità. La nuova meniscectomia, pur meno grave rispetto al precedente incidente, conferma una certa riscoperta fragilità del giocatore, che nonostante la sua imponente struttura fisica dovrà nuovamente saltare diverse partite, lasciando un vuoto pesante nella difesa juventina anche in questa stagione.