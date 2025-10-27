Il giornalista Fabio Ravezzani ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale sottolinea come il direttore generale Damien Comolli dovrà essere particolarmente bravo a scegliere il nome del successore di Igor Tudor, allenatore esonerato in queste ore dalla Juventus. Del possibile erede del croato ha scritto su X anche il giornalista Mirko Di Natale.

Ravezzani: 'Licenziare Tudor è la cosa più ovvia ma Comolli avrà la prima scelta giusta prendendo l'uomo giusto?'

In queste ore sta rimbalzando con decisione la notizia che vorrebbe la Juventus ormai pronta a sollevare dall'incarico Igor Tudor.

E' quindi una conseguenza che si comincino a fare i nomi dei potenziali sostituti del croato, un argomento di cui ha scritto su X il giornalista Fabio Ravezzani: "Il punto sull’allenatore Juve non è se esonerarlo o meno. Il punto è con chi sostituirlo. Perché licenziare un tecnico é la cosa più ovvia e appagante. Ma la vera scelta decisiva è l’uomo giusto a cui affidare la squadra. Comolli avrà finalmente la prima idea giusta?".

Ravezzani in un secondo post ha poi sottolineato: "La storia recente della Juve dimostra che non è mai un singolo allenatore a rendere vincente una squadra. É la proprietà a farlo, con idee chiare, dirigenti brillanti, capacità di programmazione e visione a medio termine.

Tutto quello che Elkann finora non ha avuto".

Un doppio messaggio che ha acceso la discussione sul web e fra i tifosi bianconeri: "Per me il problema della Juve non è l'allenatore...è semplicemente da anni una squadra mediocre" sottolinea un utente su X. Un altro poi fra il serio e il faceto aggiunge: "Io farei ritornare Thiago Motta solo per vedere la faccia di Perin, Cambiaso e soci".

Di Natale: 'Per il post Tudor Terzic o Palladio due opzioni'

Di quello che potrebbe accadere in casa Juventus nel post Tudor ha scritto anche il giornalista Mirko Di Natale sul proprio account X: "L'avvicendamento si è alla fine verificato. Favorito Brambilla per il match con l'Udinese. In casa Juve ora saranno momenti di vera riflessione.

Da sciogliere il nodo legato al contratto: le scelte fino a giugno più opzione sono Palladino (con cui ci sono già stati contatti) e Terzic, per un contratto pluriennale i nomi sono quelli di Mancini e Spalletti. Con possibili sorprese annesse".

Anche in questo caso, molti tifosi bianconeri sul web hanno scritto la loro opinione: "Non stiamo neanche a novembre e non è concepibile prendere un traghettatore ora. Si vada su uno già pronto e niente scommesse. O Mancini o Spalletti. Avrei detto Klopp ma ormai si è ritirato", scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Questo spogliatoio e questa squadra hanno bisogno di un allenatore serio esperto e che abbia avuto già a che fare con piazze e spogliatoi delicati".