La Juventus guarda già al futuro e nei prossimi mesi proverà a mettere le mani su un centrocampista di qualità. Il nome in cima alla lista resta quello di Sandro Tonali, attualmente al Newcastle. A rilanciare la notizia è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, dove ha spiegato come i bianconeri non abbiano mai smesso di pensare all’ex Milan: “Ad oggi vi posso dire che l’orientamento è che la squadra maggiormente attenta a Tonali resti la Juventus. I bianconeri sono più vigili di altri club per diversi motivi: ribadisco gli stessi per cui Cristiano Giuntoli avrebbe voluto portarlo in bianconero già nel corso di questa stagione.

Tuttavia, il Newcastle non aveva nemmeno preso in considerazione una cessione, perché riteneva Tonali un giocatore imprescindibile da cui ripartire in Premier e in Europa. Per quanto riguarda il futuro, attenzione: da giugno prossimo la Juventus resterà sicuramente uno dei club più interessati, insieme a diverse società estere di Premier League e non solo, che osservano la situazione alla finestra”.

Le parole di Moretto

Parole che confermano l’interesse concreto della società bianconera per il centrocampista classe 2000, protagonista di una stagione difficile in Inghilterra, ma sempre stimato in Italia. Tonali rappresenta il tipo di profilo ideale per la Juventus: giovane, italiano, di personalità forte e con qualità tecniche capaci di dare ordine e ritmo al centrocampo.

Moretto ha poi aggiunto ulteriori dettagli sul passato recente della trattativa, spiegando come la Juventus avesse già provato a muoversi lo scorso gennaio, quando Cristiano Giuntoli era al timone dell’area sportiva bianconera: “Allora, voglio innanzitutto partire da un presupposto: da gennaio 2025 la squadra italiana che ci ha lavorato con maggior forza è stata la Juventus di Cristiano Giuntoli. Ci sono stati contatti, incontri e dialoghi. La Juventus ha provato ad approfondire la situazione, soprattutto attraverso l’entourage di Tonali, perché il club stava cercando quel tipo di calciatore per nazionalità e identità: un giocatore italiano che potesse diventare una bandiera bianconera e riportare un po’ di sentiment all’interno della squadra, ovvero nel cuore del centrocampo.

La Juventus di Giuntoli voleva un leader italiano, un calciatore che avesse non solo qualità tecniche – terzo punto fondamentale – ma anche temperamento e carattere. Tonali rappresentava il centrocampista ideale da cui ripartire: di fatto, era il profilo su cui la Juventus di Giuntoli, all’epoca, intendeva puntare”.

L’addio del dirigente toscano ha rallentato il progetto, ma l’interesse non si è mai spento. Oggi, sotto la guida di Damien Comolli, la Juventus mantiene viva la pista, pronta a riprovarci in estate, magari con una nuova offerta se il Newcastle aprirà al dialogo.

Doppietta in nazionale per Yildiz

Nel frattempo, l’attenzione in casa bianconera è rivolta al campo. Nelle prossime ore la squadra tornerà ad allenarsi in vista della sfida contro il Como, un match da non sottovalutare per continuare la corsa ai vertici della Serie A.

Ci sono buone notizie per Tudor: Kenan Yildiz, reduce da una doppietta con la nazionale turca, rientrerà presto a Torino per preparare le prossime gare di campionato e Champions League. Alla ripresa, la Juventus affronterà tre trasferte consecutive – contro Como, Lazio e Real Madrid – e l’attaccante turco rappresenta un punto fermo nell’attacco bianconero. Difficilmente Tudor rinuncerà a lui in partite di questo peso.

Con un Tonali nel mirino e Yildiz in ascesa, la Juventus guarda al futuro con fiducia, tra programmazione e ambizione. I bianconeri, inoltre, stanno lavorando al rinnovo del giovane turco e si spera di trovare un accordo quanto prima.