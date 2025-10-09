In casa Juventus continua a tenere banco il tema del rinnovo di Kenan Yildiz, talento turco classe 2005 che si è ormai affermato come uno dei punti fermi della squadra allenata da Igor Tudor. Il club bianconero ha manifestato da tempo la volontà di prolungare il contratto del numero 10, blindandolo da possibili assalti di top club europei. Sul futuro del giovane attaccante ha fornito importanti aggiornamenti il giornalista Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale YouTube: “Sull’ottimismo della Juve che resta, non è un discorso questo su cui bisogna essere in questo momento né eccessivamente ottimisti al punto della dire se si firma domani, né dal punto di dire che sta saltando tutto.

Si sta parlando tra Juventus e Kenan Yildiz, la famiglia è molto coinvolta in questo discorso, specialmente il papà di Kenan Yildiz, quindi bisogna poi trovare un accordo economico. La volontà di Yildiz e della Juve è di andare avanti insieme, e da qui nasce l’ottimismo, poi bisogna trovare un accordo sui numeri.”

Le parole di Romano

Le parole dell’esperto di mercato delineano con chiarezza il quadro della situazione: il dialogo tra le parti è aperto e costruttivo, ma restano ancora da definire alcuni aspetti economici. La Juventus considera Yildiz una pedina fondamentale del proprio progetto tecnico e societario e per questo motivo vuole evitare che il rinnovo si trasformi in una telenovela. Allo stesso tempo, la famiglia del giocatore — in particolare il padre, molto presente nelle trattative — intende tutelare gli interessi del ragazzo, consapevole della sua crescita e del valore che il talento turco ha ormai raggiunto nel panorama internazionale.

Romano ha poi aggiunto un dettaglio: “La Juventus è anche informata dell’interesse dei grandissimi club internazionali, inclusa la Premier League, per Yildiz, ma proprio per questo la Juve vuole rinnovare il prima possibile, quindi seguiamo sviluppi in merito, ma non è cambiato niente rispetto a una settimana fa con la Juve, che continua a lavorare su questo discorso.”

Il rischio di una concorrenza estera, in particolare da parte delle squadre inglesi, è concreto. Tuttavia, l’intenzione della Juventus è chiara: blindare il suo gioiello e costruire attorno a lui il futuro dell’attacco bianconero. L’entusiasmo del club per la crescita del giocatore è condiviso anche da Tudor, che in questi mesi ha dimostrato di considerarlo un titolare praticamente inamovibile.

Yildiz tra i più presenti

Non a caso, Yildiz è tra i calciatori più utilizzati dal tecnico croato: come minutaggio è dietro solo a Kalulu e Kelly, due pilastri della retroguardia juventina. Il suo impiego costante testimonia la fiducia che l’allenatore ripone nel talento turco, capace di coniugare estro, intensità e sacrificio.

Attualmente Yildiz è impegnato con la nazionale turca e farà ritorno a Torino solo la prossima settimana. Alla ripresa del campionato, la Juventus affronterà tre trasferte consecutive — contro Como, Real Madrid e Lazio — un ciclo intenso che difficilmente permetterà al numero 10 di tirare il fiato. Adesso resta da capire se dopo la pausa il tecnico croato farà riposare Yildiz oppure noM ma le premesse fanno pensare che Tudor continuerà ad affidarsi al suo giovane talento anche nelle prossime sfide cruciali.