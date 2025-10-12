Secondo quanto raccontato su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, la distanza sulle cifre per il rinnovo fra Juventus e lo staff di Kenan Yildiz non sarebbe insignificante ma tale da rendere la trattativa più complicata del previsto.

Juventus, Balzarini: 'Fra la società e lo staff di Yildiz c'è distanza per il discorso rinnovo, non sarà facile'

Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus e del suo talento Kenan Yildiz ha detto: "Il classe 2005 ha siglato una doppietta nel giro di 5 minuti nella gara vinta dalla sua Turchia contro la Bulgaria.

Una bella notizia sicuramente per la vecchia signora ma anche per l'entourage del ragazzo, che sono certo, farà pesare in sede di trattativa per il rinnovo queste due reti messe a segno. In merito a questo argomento, credo che non sia una fesseria adeguare il contratto di Yildiz, perché devono dire che effettivamente tra le parti c'é distanza. Io sono convinto che alla fine si troverà un punto di incontro, ma non è cosi facile come si poteva pensare. Balla tutto sulla questione dei bonus e della base fissa, visto che la Juve voleva arrivare a 4,5 milioni di euro bonus compresi, mentre lo staff del turco vuole partire da 5 milioni di euro e aggiungere poi i bonus"

Balzarini ha proseguito: "Quindi è evidente che ci sia una differenza economica fra domanda e richiesta.

Poi è ovvio che bisogna sottolineare come sarebbe una follia da parte della Juventus farsi scappare via un giocatore del genere, a meno che arrivi il pazzo di turno che ti mette sul tavolo 80 milioni di euro. Allora li le cose potrebbero cambiare in maniera radicale. Però ripeto, resto ottimista sul fatto che adegueranno il contratto a un ragazzo che merita di più economicamente, ma vorrei anche che lo stesso Yildiz, dopo la doppietta segnata in nazionale, facesse pure qualche gol in più con la Juve. Quest'anno siamo fermi a quota 1 in campionato, al netto del fatto che Tudor lo abbia effettivamente decentrato dal campo, riportandolo forse un po' troppo a sinistra".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Yildiz? Godiamocelo quest'anno che nei prossimi lo vedo altrove'

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione sul web: "Io sono convinto, e non da adesso, che Kenan dobbiamo godercelo quest'anno, perché l'anno prossimo se lo godrà qualcun altro. E visto il trend, la cifra sarà pure bassa (sotto i 50 milioni) soprattutto se Tudor continuerà ad impiegarlo da guardalinee aggiunto come faceva il genio dello scorso anno" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Cioè scusa secondo te ci vorrebbe un "pazzo" per acquistare Yildiz alla cifra di 80 milioni? E quanto dovrebbe valere, 40/50? Piuttosto direi che con le cifre che sparano oggi, per pseudo campioni, sarebbero decisamente pochi 80 per il gioiellino turco".