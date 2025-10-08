La Juventus continua a lavorare per completare la propria struttura dirigenziale, come previsto nel piano di rinnovamento societario avviato la scorsa estate. Allora, il club bianconero aveva comunicato che nei mesi successivi sarebbe arrivato anche un nuovo direttore sportivo, figura ritenuta fondamentale per collaborare con Damien Comolli, già operativo nel ruolo di supervisore dell’area tecnica. Ora, secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la scelta sembra davvero imminente: “La Juventus stava iniziando ad approfondire il casting per il nuovo DS e vi posso dire che la scelta è molto, molto vicina poi al momento giusto daremo i nomi”, ha dichiarato l’esperto di mercato, sottolineando come la società bianconera sia ormai alle battute finali di un processo di selezione iniziato diversi mesi fa.

Comolli cerca un nuovo Ds

Al momento non è ancora trapelato il nome del candidato forte per ricoprire l’incarico, ma la dirigenza ha accelerato in queste settimane per chiudere il cerchio. Moretto, infatti, ha aggiunto: “Vi posso dire che le riunioni e il casting è praticamente arrivato al termine la Juventus è vicina alla scelta del prossimo direttore sportivo”. Parole che confermano quanto la società sia ormai pronta a definire il nuovo assetto dirigenziale, con l’obiettivo di dare continuità al progetto di rilancio inaugurato con l’arrivo di Comolli e con l’inserimento di Modesto e la promozione di Chiellini.

Il nuovo direttore sportivo lavorerà infatti fianco a fianco con gli altri dirigenti formando un gruppo di lavoro compatto e competente, in grado di curare tutte le aree strategiche del club: dal mercato alla crescita dei giovani, dalla gestione economica alla visione sportiva.

Una volta ufficializzato il nuovo ingresso, la Juventus potrà contare su un organigramma completo, simbolo di una rivoluzione societaria ormai pienamente compiuta.

David l’ultimo a tornare

Mentre i vertici bianconeri definiscono gli ultimi dettagli sul fronte dirigenziale, Igor Tudor continua a concentrarsi sul campo. Il tecnico croato sta approfittando della pausa per le nazionali per preparare la ripresa del campionato, ma deve fare i conti con una rosa ridotta all’osso. Sono infatti ben tredici i giocatori impegnati con le rispettive selezioni, e molti di loro rientreranno soltanto a ridosso del prossimo impegno ufficiale.

L’ultimo a tornare a Torino sarà Jonathan David, impegnato oltreoceano con il Canada.

L’attaccante rientrerà soltanto alla fine della prossima settimana, avendo quindi pochissimo tempo per lavorare con il gruppo in vista della sfida contro il Como. Nonostante ciò, non è da escludere che Tudor possa comunque schierarlo titolare: l’allenatore vuole infatti aiutarlo a ritrovare fiducia dopo alcune prestazioni opache, in particolare contro Villarreal e Milan.