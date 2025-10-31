Nel fine settimana del 1-2 novembre 2025, il calcio italiano si prepara a vivere uno dei turni più intensi della stagione non solo sul campo, ma anche sugli spalti. Mentre le squadre lottano per punti pesanti tra Serie A, B e C, a far notizia sono i numeri dei tifosi pronti a seguire le proprie squadre in trasferta. Le due tifoserie che seguiranno in modo maggiormente numeroso le proprie squadre in trasferta saranno quelle della Roma sul campo del Milan e della Juventus sul campo della Cremonese.

San Siro si tinge di giallorosso: Roma in 3.500 a Milano

La trasferta con più presenze sarà quella della Roma a San Siro, dove sono attesi 3.500 tifosi giallorossi per la sfida contro il Milan.

L’attesa per la partita è altissima: si tratta di un big match che può incidere sulla corsa scudetto e sulla zona Champions. La tifoseria romanista, storicamente tra le più numerose e calorose in trasferta, ha risposto in massa.

Oltre all’importanza sportiva, c’è anche una componente simbolica. Roma e Milan rappresentano due poli storici del tifo, e il confronto sugli spalti è parte integrante del fascino della partita.

Le trasferte con più spettatori

Secondo i dati raccolti fino a venerdì sera 31 ottobre, le sette trasferte con più spettatori (dalla Serie A alla serie C) saranno:

Milan – Roma: 3.500 tifosi giallorossi

Cremonese – Juventus: 2.436 (settore ospiti sold out)

Latina – Salernitana: 1.435 (settore ospiti sold out)

Udinese – Atalanta: 800

Triestina – Brescia: 700

Ravenna – Ascoli: 627 (settore ospiti sold out)

Altamura – Cosenza: circa 400

Numeri che raccontano, più delle statistiche, la vitalità del movimento del tifo organizzato italiano, in un contesto in cui logistica, costi e normative rendono spesso complicato spostarsi al seguito della propria squadra.

Cremona si prepara all’invasione bianconera

La seconda trasferta più numerosa del prossimo weekend sarà quella della Juventus a Cremona, con 2.436 tifosi bianconeri presenti e il settore ospiti dello stadio Zini completamente esaurito.

Per la Juventus, che gode storicamente di una presenza capillare di sostenitori in tutta Italia, non è una sorpresa. Tuttavia, l’affluenza a Cremona testimonia come l’interesse per la squadra resti altissimo anche nelle trasferte di provincia. È prevedibile che molti tifosi bianconeri abbiano acquistato biglietti in altri settori, in particolare nelle tribune laterali, pur di non perdersi l’appuntamento della primissima gara di mister Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus.