Secondo quanto scritto su X dal giornalista Giovanni Capuano, il binomio fra Luciano Spalletti e la Juventus sarebbe la somma di due situazioni complesse piuttosto che una scelta felice di entrambe le parti.

Juventus, Capuano: 'Spalletti in bianconero è la somma di due debolezze, non una storia romantica'

"Spalletti alla Juventus senza condizioni è la somma di due debolezze. Non una storia romantica" cosi Giovanni Capuano ha etichettato su X lo sposalizio fra il tecnico toscano e la società piemontese. Il giornalista ha poi analizzato su Panorama e con tono riflessivo il ritorno di Spalletti su una panchina di club, sottolineando come l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana, reduce da un’esperienza conclusasi in modo tutt’altro che positivo abbia trovato nella Juventus l’occasione ideale per rilanciarsi.

Capuano ha evidenziato come sia difficile immaginare, nel cuore dell’autunno, una scelta più adeguata per la Vecchia Signora, ricordando che Spalletti resta pur sempre l’artefice dello scudetto del Napoli nel 2023, un trionfo ancora fresco nella memoria calcistica italiana. Lo stesso tecnico di Certaldo, d’altronde, ha ammesso di nutrire l'ambizione di sistemare le cose, e questo, secondo Capuano, spiega la sua immediata disponibilità a rispondere positivamente alla chiamata di Comolli, accettando la sfida quasi senza porre condizioni.

Il giornalista ha sottolineato come Spalletti stia puntando su se stesso e sulle proprie idee, spinto dal desiderio di riscatto. In passato, l’allenatore ha spesso saputo trarre vantaggio da situazioni complesse, guadagnandosi la reputazione di “aggiustatutto” e ottenendo successi o avanzamenti di carriera da subentrato.

Tuttavia, Capuano ha aggiunto una riflessione più critica, osservando che l’accordo raggiunto rappresenta un’anomalia per un tecnico di tale livello e può essere interpretato come un segnale di debolezza, più che di forza.

Secondo la sua analisi, la Juventus appare oggi un club incapace di pianificare a lungo termine, frenato dagli errori commessi in passato e da una visione strategica sempre più ridotta, che ne sta alterando profondamente l’identità. La scelta di non vincolare Spalletti con un contratto più duraturo, ma di affidarsi piuttosto a un sistema di clausole, viene letta da Capuano come un segno dei limiti attuali della società.

Juve, i tifosi rispondono a Capuano: 'La scelta di Spalletti è una sfida più che un segno di debolezza'

Le parole di Capuano hanno acceso la discussione sul web: "Al netto degli errori madornali della società, la scelta di Spalletti non è segno di debolezza. È una sfida che nello sport è molto importante" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Parliamo ormai di un ex grande allenatore. Ha dato tutto a Napoli. In Nazionale è stato un disastro totale. Sarà il De Profundis di Elkann e i suoi compari. Ennesima scelta folle".