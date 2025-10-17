ChatGPT ha detto: Sabato 18 ottobre, alle 15:00, lo Stadio Via del Mare di Lecce sarà il teatro della sfida tra Lecce e Sassuolo, valida per la settima giornata di Serie A 2025/26. Entrambe le squadre scenderanno in campo con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. Le probabili formazioni di Lecce-Sassuolo

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Sottil.

Allenatore: Di Francesco

Il Lecce arriva alla sfida forte della vittoria contro il Parma e dovrebbe confermare l’undici titolare.

In attacco Stulic resta favorito per una maglia da titolare, anche se persiste un serrato ballottaggio con Camarda, reduce dalle buone prestazioni con l’Italia Under 21.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Allenatore: Grosso

Il Sassuolo ritrova Berardi, rientrato in gruppo dopo gli impegni con la Nazionale. Restano da valutare le condizioni di Koné, appena rientrato dalle partite internazionali e ancora in fase di recupero della miglior condizione fisica.

Quote: Sassuolo leggermente favorito, ma equilibrio nelle valutazioni

I bookmaker concedono un leggero vantaggio al Sassuolo: William Hill quota il successo dei neroverdi a 2.50, il pareggio a 3.00 e la vittoria del Lecce a 2.90.

Quote simili anche per Bet365, che propone il 2 a 2.50, il pari a 3.20 e l’affermazione dei padroni di casa a 2.90.

L’equilibrio nelle valutazioni conferma la competitività delle due squadre e lascia aperti tutti gli scenari possibili per la sfida del Via del Mare.

Le statistiche dei protagonisti attesi

Alcuni giocatori chiave saranno determinanti nella sfida tra Lecce e Sassuolo.



Per il Lecce, Nikola Stulic ha totalizzato 349 minuti nelle prime cinque giornate di campionato, senza però ancora trovare la via del gol. Ha comunque mostrato una buona propensione offensiva, con cinque passaggi chiave che testimoniano il suo contributo nella manovra d’attacco.

Sul fronte Sassuolo, Domenico Berardi resta il vero faro offensivo della squadra. In questa stagione ha già realizzato un gol e servito due assist in cinque presenze, confermandosi tra gli uomini più pericolosi per le difese avversarie. Con una media voto di 7.06, le sue prestazioni continuano a essere decisive per l’equilibrio tattico dei neroverdi.

Infine, Andrea Pinamonti, punto di riferimento in attacco per il Sassuolo, è alla ricerca di maggiore continuità: con due gol in sei gare, punta alla terza rete stagionale e a migliorare la precisione sotto porta, dopo 10 tiri nello specchio su 15 tentativi complessivi.