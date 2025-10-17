Il Como affronterà la Juventus il 19 ottobre alle 12:30 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, per la settima giornata della Serie A 2025/26. La sfida vede gli uomini guidati da Tudor entrare in campo per confermare le loro ambizioni in campionato, con la Vecchia Signora che cercherà di tornare ai fasti di un tempo dopo le recenti stagioni di alti e bassi.

Le probabili formazioni di Como-Juventus

In casa Como, l'allenatore Guindos, che sostituirà lo squalificato Fabregas, dovrà far fronte a diverse assenze. Dalla squalifica di Jesus Rodriguez e Fabregas stesso, agli infortuni che hanno decimato gli esterni offensivi della squadra.

Ecco dunque l’assetto previsto: Modulo 4-2-3-1: Butez; Posch, Carlos, Ramon, Vojvoda; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Paz, Baturina; Morata.

Per la Juventus, coach Tudor schiererà la squadra in un Modulo 3-4-2-1, con alcuni cambiamenti nel reparto difensivo a causa dell’assenza di Bremer, operato al menisco, e Pinsoglio ancora lontano dal rientro. In campo dunque: Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahović.

Quote di Como-Juventus: i bianconeri leggermente favoriti

I bookmaker vedono la Juventus leggermente favorita in questo match esterno.

William Hill quota la vittoria della Juventus a 2.45, il pareggio a 3.20 e il successo del Como a 2.90. Quote simili anche da Bet365, che offrono la vittoria juventina a 2.45, mentre il pareggio è quotato a 3.25 e la vittoria del Como a 2.88. I margini sono stretti e tutto può succedere, complice l'equilibrio delle formazioni e le variabili in gioco.

Le statistiche dei giocatori chiave a centrocampo e attacco

Lucas da Cunha sarà uno dei protagonisti attesi del Como.

In questa prima parte di stagione il centrocampista francese, appena 24enne, ha mostrato una buona vivacità in campo, partecipando a 5 incontri con 394 minuti giocati. Sebbene non abbia ancora trovato il gol né assist, da Cunha ha dimostrato potenziali ottimi livelli di gioco, con una partecipazione importante nella manovra grazie ai suoi 240 passaggi totali.

Nicolás Paz, giovane talento argentino del Como, è invece una delle rivelazioni della stagione con una valutazione media di 7.55. Paz ha segnato 3 reti in 528 minuti su 6 presenze e contribuito con altrettanti assist. La sua capacità di impostazione e la propensione offensiva sono evidenti dai suoi 21 passaggi chiave e 96 duelli totali affrontati, metà dei quali vinti.

Per i bianconeri, occhio a Dusan Vlahović, l’attaccante serbo, nonostante le sole 2 partenze da titolare su 6 apparizioni, ha trovato per due volte la via della rete nei suoi 222 minuti di gioco. La sua abilità sotto porta sarà nuovamente fondamentale per cercare di bucare la difesa di casa, soprattutto dopo i viaggi intercontinentali che potrebbero influenzare i ritmi della squadra.

Kenan Yildiz è una vera e propria sorpresa per la Juventus, con un impatto notevole nei 6 match disputati. Il giovane attaccante turco-tedesco ha già registrato 1 gol e 3 assist, mettendo in mostra notevole capacità nel dribbling, con 10 successi su 22 tentativi. Il suo contributo sarà determinante per creare varchi e opporsi alla difesa lariana.