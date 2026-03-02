Federica Brignone ha annunciato la chiusura anticipata della sua stagione di Coppa del mondo di sci alpino. La decisione giunge al termine di un periodo particolarmente intenso di gare e sacrifici, durante il quale la campionessa italiana ha manifestato la necessità di fermarsi per un recupero fisico.

Le motivazioni della scelta

Brignone ha spiegato che il suo corpo ha "chiesto il conto" dopo mesi di impegno, e che questa pausa è fondamentale per proseguire al meglio il percorso riabilitativo. La sciatrice valdostana ha evidenziato come la stagione sia stata impegnativa sia dal punto di vista fisico che mentale, rendendo ora prioritario ascoltare le esigenze del proprio organismo.

La campionessa non parteciperà alle prossime tappe di Coppa del mondo, incluse quelle previste in Val di Fassa, ad Åre, e le finali in Norvegia. Ha espresso profonda gratitudine per il sostegno ricevuto da tutti coloro che l'hanno accompagnata durante la stagione.

Il supporto istituzionale

Le istituzioni sportive hanno manifestato piena comprensione per la scelta di Brignone. È stata sottolineata l'importanza di rispettare la volontà dell'atleta, assicurando il pieno supporto per qualsiasi esigenza futura.

Per il momento, Brignone si dedica a un periodo di riposo, mantenendo aperte tutte le prospettive per il futuro. La sua carriera continua a rappresentare un punto di riferimento di primaria importanza per lo sci italiano e internazionale.