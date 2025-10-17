Il 18 ottobre, alle ore 16, l'Amex Stadium di Brighton sarà teatro della sfida di Premier League tra Brighton & Hove Albion e Newcastle. Un incontro tra due squadre di metà classifica. Senza una chiara favorita, il match si preannuncia aperto, con le due compagini pronte a darsi battaglia per conquistare punti preziosi.

Le probabili formazioni di Brighton-Newcastle

Per quanto riguarda gli schieramenti in campo, il Brighton dovrebbe affidarsi a un 4-2-3-1 con Verbruggen tra i pali. La linea difensiva sarà composta da Dunk, Van Hecke, Kadıoğlu e Wieffer.

A centrocampo, Ayari e Baleba avranno il compito di proteggere la difesa, mentre Rutter, Minteh, e Gómez supporteranno l'unica punta Welbeck.

Il Newcastle, dal canto suo, dovrebbe schierarsi con un 4-3-3, con Pope in porta. In difesa, spazio a Botman, Thiaw, Burn, e Trippier. A centrocampo, i riflettori saranno su Tonali, Joelinton e Guimarães. Il trio d'attacco sarà composta da Gordon, Woltemade, e Elanga.

Quote di Brighton-Newcastle: equilibrio nelle previsioni

Le scommesse vedono una situazione di sostanziale equilibrio.

William Hill quota la vittoria del Brighton a 2.50, il pareggio a 3.40 e il successo del Newcastle a 2.62. Bet365 presenta quote simili, con la vittoria interna a 2.62, il segno X a 3.40 e la vittoria dei Magpies a 2.60. Le previsioni dei bookmaker riflettono un match incerto, con entrambi i club capaci di portare a casa il risultato.

Le statistiche dei giocatori chiave: occhi su Mitoma, Minteh, e Tonali

Kaoru Mitoma è uno dei giocatori di spicco per il Brighton.

Il giapponese ha giocato sei gare questa stagione, realizzando un gol e offrendo un assist. Con un punteggio medio di 6.62, Mitoma si distingue per dribbling efficaci (8 su 19 tentati) e determinazione nei duelli.

Yankuba Minteh è un altro cardine per l’attacco di Brighton. Con sette presenze in questo primo scorcio di stagione, il giovane gambiano ha già inciso con un gol e due assist, oltre ad aver vinto 46 su 85.

Per il Newcastle sarà fondamentale la prestazione del regista Sandro Tonali. L’ex rossonero ha accumulato 606 minuti in sette partite, con un assist all’attivo e una media di rating di 7.11. Tonali non solo detta i tempi del gioco con 357 passaggi totali, ma è anche astuto in fase di interdizione, con 11 tackle riusciti.