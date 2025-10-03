Gleison Bremer è tra i calciatori della Juventus più richiesti sul fronte calciomercato. Il difensore brasiliano considerato il perno della difesa bianconera, piace a diversi top club europei, compreso il Real Madrid che a giugno potrebbe avanzare un'offerta alla Vecchia Signora. Tuttavia, il club bianconero che considera Bremer un punto di riferimento, difficilmente si siederà al tavolo delle trattative.

Possibile offerta del Real per Bremer in estate

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Liverpool e Manchester United non sarebbero gli unici club interessati a Gleison Bremer.

Il centrale brasiliano sarebbe infatti monitorato anche dal Real Madrid che in estate potrebbe avanzare un'offerta da 60-70 milioni di euro alla Juventus. I Blancos vorrebbero provare a battere la concorrenza dei due club inglesi, per assicurarsi le prestazioni del difensore classe '97 che però difficilmente lascerà la Juventus.

La Vecchia Signora non intende privarsi di Bremer, considerato sia dalla dirigenza che dall'attuale tecnico bianconero Igor Tudor, un punto di riferimento della squadra.

L'obiettivo della Juventus non è quello di cedere i propri talenti pregiati, bensì quello di rinforzare le corsie laterali. A gennaio il club bianconero potrebbe tornare su Molina, terzino destro dell'Atletico Madrid, per il quale la Vecchia Signora aveva manifestato grande interesse già la scorsa estate.

Juve, Molina resta un obiettivo per gennaio

La Juventus è alla ricerca di un esterno, fondamentale per il 3-4-2-1 di mister Tudor. In estate, i bianconeri avevano sondato diversi profili, tra cui Alexis Saelemakers che si sta ritagliando un ruolo da protagonista nel nuovo Milan di Max Allegri. La Juventus durante il mercato di riparazione di giugno, potrebbe tornare su un altro profilo gradito, quello di Nahuel Molina in uscita dall'Atletico Madrid. Molina piace non solo per caratteristiche tecniche ma anche per la sua esperienza. Con la maglia dell'Atletico ha collezionato la bellezza di 93 presenze tra campionato e Champions League. Il terzino argentino conosce inoltre molto bene la Serie A avendo vestito la maglia dell'Udinese dal 2020 al 2022.

Tra i profili monitorati dalla Juventus in vista di gennaio c'è anche quello di Ferland Mendy, valutato 20 milioni dal Real Madrid, e Clauss del Nizza il cui cartellino si aggira attorno ai 12-15 milioni.