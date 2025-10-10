La Juventus valuta Mike Maignan per la prossima campagna di calciomercato estiva. Il numero uno del Milan non ha ancora rinnovato il contratto con i rossoneri che scade nel giugno 2026 e potrebbe quindi liberarsi a parametro zero in estate, diventando una delle più grandi opportunità a giugno.

Juve su Maignan, anche Bayern e Chelsea monitorano la situazione

Grande avvio di stagione per il 30enne francese autore di 4 cleen sheet nelle cinque apparizioni in campionato. Nonostante sia tornato sui livelli dello Scudetto, il futuro del classe '95 è ancora tutto da scrivere.

Infatti, l'entourage del numero uno ed il Milan non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo del contratto che scade nella prossima estate. Senza un accordo, il calciatore potrebbe liberarsi a parametro zero a giugno e diventare uno dei calciatori più ricercati sul fronte mercato.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe monitorando la situazione e sarebbe pronta ad imbastire una trattativa concreta in caso di mancato intesa tra le parti. I bianconeri non sono però l'unico club interessato a Maignan, finito nel mirino del Bayern Monaco e del Chelsea. I bavaresi sono alla ricerca dell'erede di Neuer, mentre i Blues già in estate avevano sondato il terreno ma senza successo.

In caso di un eventuale approdo in bianconero del francese, sarebbe in bilico la situazione di Michele Di Gregorio. L'ex Monza nelle settimane scorse è stato accostato ad alcuni inglesi come Manchester United e West Ham, che in estate potrebbero ritornare alla carica.

Cercasi centrocampista, si valuta Oriol Romeu

Oltre a valutare le prime mosse per l'estate, la Juventus è attiva sul fronte mercato per rinforzare la rosa già a gennaio. Il reparto sotto osservazione è il centrocampo e la dirigenza sta prendendo in considerazione diversi profili anche low-cost. Oltre ai vari Milinkovic Savic e Frendrup, la Vecchia Signora starebbe valutando la candidatura di Oriol Romeu, centrocampista spagnolo svincolato.

Dopo due ottime stagioni al Girona, il classe '91 non ha rinnovato il proprio contratto e sarebbe alla ricerca di una nuova avventura per rimettersi in gioco. Le cifre dell'ingaggio non sarebbero proibitive per la Juventus ma tutto gira attorno alle condizioni fisiche del 34enne che nelle ultime stagioni ha subito diversi stop fisici. Da capire se i bianconeri tenteranno un affondo per gennaio.

L'ex Barcellona rappresenterebbe una buona alternativa ai vari Thuram e Locatelli e darebbe sicuramente esperienza all'intero reparto. Può svolgere sia il ruolo di diga nel 3-4-2-1 di Tudor ma anche il play davanti alla difesa in caso di passaggio al 4-3-3.