Tra il Milan e Mike Maignan non sembra tirare una buona aria. Il rinnovo del portiere francese, da tempo tema caldo in casa rossonera, è oggi una questione sempre più complicata e vicina allo stallo. Le parti, secondo quanto filtra da ambienti vicini al club, avevano già avuto un primo incontro diversi mesi fa: un summit nel quale sarebbe stata raggiunta una sorta di “promessa” di prolungamento a determinate cifre, con l’intenzione di chiudere la trattativa entro la fine del 2025. Da allora, però, molte cose sono cambiate. L’assetto dirigenziale del Milan ha subito variazioni significative e, con esse, anche la linea economica del club è stata ricalibrata.

Le cifre inizialmente discusse con Maignan, che avrebbero dovuto premiarlo come uno dei portieri più pagati della Serie A, sarebbero state ridimensionate, lasciando il giocatore e il suo entourage perplessi.

Maignan in uscita dal Milan? La Juventus pensa al portiere francese

Una frenata che non è passata inosservata: il numero 1 rossonero, secondo quanto trapela, avrebbe scelto di non forzare la mano e di lasciare le cose così come stanno, andando verso la scadenza naturale del contratto, fissata per il prossimo luglio. In assenza di un cambio di rotta da parte della società, dunque, Maignan potrebbe liberarsi a parametro zero nell’estate 2026, un’eventualità che farebbe gola a molti top club europei e italiani.

Tra questi, un nome spicca su tutti: la Juventus. I bianconeri, che proprio domenica scorsa non sono riusciti a superare il Milan anche grazie a un intervento straordinario del francese su Gatti, seguono con attenzione l’evolversi della situazione. Il profilo di Maignan è infatti ritenuto ideale per il nuovo progetto juventino: esperienza internazionale, leadership e capacità tecniche fuori dal comune.

Juve, Di Gregorio e una stagione fra luci e ombre

Il presunto interesse per Maignan nascerebbe anche da un avvio di stagione fra luci e ombre vissuto finora da Di Gregorio: l'ex Monza è stato protagonista di alcuni interventi non proprio perfetti che sono costati a lui critiche e contestazioni e alla Juventus punti pesanti.

Un eventuale colpo Maignan, accompagnato magari dalla cessione proprio di Di Gregorio, garantirebbe quindi alla Juventus un salto di qualità tra i pali e, allo stesso tempo, liquidità fresca utile per finanziare altri movimenti di mercato.

Per ora, dal Milan filtrano solo parole di circostanza e la volontà di “proseguire serenamente insieme”. Ma dietro le quinte la situazione resta delicata: il tempo passa, le distanze economiche non si accorciano e il rischio di perdere uno dei portieri più forti d’Europa a parametro zero diventa sempre più concreto.