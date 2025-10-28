Il Genoa attende la Cremonese al Ferraris per la nona di Serie A, in campo il 29 ottobre alle 20:45. Vieira ritrova Marcandalli e Stanciu, conferme sugli esterni con Ellertsson e Norton Cuffy. Malinovskyi guiderà la manovra. Nicola recupera Bondo e valuta Vazquez per l’attacco.

Italy Flag
Serie A
Giornata 9
28/10/2025 18:30
Lecce
VS
Napoli
28/10/2025 20:45
Atalanta
VS
AC Milan
29/10/2025 18:30
Juventus
VS
Udinese
29/10/2025 18:30
AS Roma
VS
Parma
29/10/2025 18:30
Como
VS
Verona
29/10/2025 20:45
Genoa
VS
Cremonese
29/10/2025 20:45
Bologna
VS
Torino
29/10/2025 20:45
Inter
VS
Fiorentina
30/10/2025 18:30
Cagliari
VS
Sassuolo
30/10/2025 20:45
Pisa
VS
Lazio

Le probabili formazioni di Genoa-Cremonese

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton Cuffy (Sabelli), Ostigard, Vásquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator (Colombo)

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Zerbin; Bonazzoli, Vazquez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Collocolo, Moumbagna

Il Genoa recupera Marcandalli e Stanciu e viaggia con l’infermeria vuota.

Nonostante le richieste dei tifosi per Martin a sinistra, Vieira sembra intenzionato a confermare Ellertsson basso e Norton Cuffy alto. In avanti Ekhator rimane la prima scelta, con possibile staffetta. Sulla trequarti può cambiare qualcosa con Thorsby centrale e Vitinha esterno.

La Cremonese può ritrovare Bondo al centro dopo l’influenza. Nicola pensa di riadattare Zerbin a sinistra con Barbieri sull’altra fascia e Terracciano nel pacchetto arretrato. In attacco Vardy potrebbe riposare dopo i molti minuti recenti, con Vazquez pronto ad affiancare Bonazzoli.

Quote di Genoa–Cremonese: i bookmaker vedono i rossoblù favoriti

I bookmaker attribuiscono al Genoa i favori del pronostico per questo match.

William Hill quota la vittoria dei rossoblù a 1.85, il pareggio a 3.25 e il successo della Cremonese a 4.50. Linea molto simile anche per Bet365, che propone l’1 a 1.85, l’X a 3.25 e il 2 dei lombardi a 4.75. In questo scenario il Ferraris potrebbe rivelarsi un fortino difficile da espugnare per la Cremonese.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Napoli
8
6
0
2
15 / 8
7
18
W
L
W
L
W
2
AS Roma
8
6
0
2
8 / 3
5
18
W
L
W
W
W
3
AC Milan
8
5
2
1
13 / 6
7
17
D
W
D
W
W
4
Inter
8
5
0
3
19 / 11
8
15
L
W
W
W
W
5
Bologna
8
4
2
2
13 / 7
6
14
D
W
W
D
W
6
Como
8
3
4
1
9 / 5
4
13
D
W
D
D
W
7
Atalanta
8
2
6
0
12 / 6
6
12
D
D
D
D
W
8
Juventus
8
3
3
2
9 / 8
1
12
L
L
D
D
D
9
Udinese
8
3
3
2
10 / 12
-2
12
W
D
D
L
L
10
Lazio
8
3
2
3
11 / 7
4
11
W
D
D
W
L
11
Cremonese
8
2
5
1
9 / 10
-1
11
D
D
L
D
D
12
Torino
8
3
2
3
8 / 14
-6
11
W
W
D
L
L
13
Sassuolo
8
3
1
4
8 / 9
-1
10
L
D
W
W
L
14
Cagliari
8
2
3
3
8 / 10
-2
9
D
L
D
L
W
15
Parma
8
1
4
3
3 / 7
-4
7
D
D
L
W
D
16
Lecce
8
1
3
4
7 / 13
-6
6
L
D
W
D
L
17
Verona
8
0
5
3
4 / 11
-7
5
D
D
L
L
D
18
Fiorentina
8
0
4
4
7 / 12
-5
4
D
L
L
D
L
19
Pisa
8
0
4
4
5 / 12
-7
4
D
D
L
D
L
20
Genoa
8
0
3
5
4 / 11
-7
3
L
D
L
L
L

Statistiche dei protagonisti in campo: da Malinovskyi a Ekuban

Ruslan Malinovskyi è chiamato a guidare il centrocampo del Genoa con esperienza e visione di gioco.

Nelle prime otto presenze stagionali ha collezionato 463 minuti, firmando 1 gol e 1 assist. Pur con un rendimento non sempre continuo — media voto 6,73 — resta uno dei principali riferimenti nella costruzione offensiva.

Caleb Ekuban, spesso subentrante, ha accumulato 213 minuti con 7 tiri e 1 gol. L’attaccante ghanese cercherà di lasciare il segno sfruttando eventuali sbavature della retroguardia avversaria.

Dall’altra parte, nella Cremonese, Federico Baschirotto sta confermando solidità e continuità: 8 presenze da titolare, media voto 7,09 e già 2 gol realizzati. Oltre a essere un punto fermo dietro, rappresenta una minaccia reale sulle palle inattive, arma che Nicola potrebbe sfruttare per sorprendere l’avversario.
