Il Genoa attende la Cremonese al Ferraris per la nona di Serie A, in campo il 29 ottobre alle 20:45. Vieira ritrova Marcandalli e Stanciu, conferme sugli esterni con Ellertsson e Norton Cuffy. Malinovskyi guiderà la manovra. Nicola recupera Bondo e valuta Vazquez per l’attacco.

Le probabili formazioni di Genoa-Cremonese

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton Cuffy (Sabelli), Ostigard, Vásquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator (Colombo)

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Zerbin; Bonazzoli, Vazquez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Collocolo, Moumbagna

Il Genoa recupera Marcandalli e Stanciu e viaggia con l’infermeria vuota.

Nonostante le richieste dei tifosi per Martin a sinistra, Vieira sembra intenzionato a confermare Ellertsson basso e Norton Cuffy alto. In avanti Ekhator rimane la prima scelta, con possibile staffetta. Sulla trequarti può cambiare qualcosa con Thorsby centrale e Vitinha esterno.

La Cremonese può ritrovare Bondo al centro dopo l’influenza. Nicola pensa di riadattare Zerbin a sinistra con Barbieri sull’altra fascia e Terracciano nel pacchetto arretrato. In attacco Vardy potrebbe riposare dopo i molti minuti recenti, con Vazquez pronto ad affiancare Bonazzoli.

Quote di Genoa–Cremonese: i bookmaker vedono i rossoblù favoriti

I bookmaker attribuiscono al Genoa i favori del pronostico per questo match.

William Hill quota la vittoria dei rossoblù a 1.85, il pareggio a 3.25 e il successo della Cremonese a 4.50. Linea molto simile anche per Bet365, che propone l’1 a 1.85, l’X a 3.25 e il 2 dei lombardi a 4.75. In questo scenario il Ferraris potrebbe rivelarsi un fortino difficile da espugnare per la Cremonese.

Statistiche dei protagonisti in campo: da Malinovskyi a Ekuban

Ruslan Malinovskyi è chiamato a guidare il centrocampo del Genoa con esperienza e visione di gioco.

Nelle prime otto presenze stagionali ha collezionato 463 minuti, firmando 1 gol e 1 assist. Pur con un rendimento non sempre continuo — media voto 6,73 — resta uno dei principali riferimenti nella costruzione offensiva.

Caleb Ekuban, spesso subentrante, ha accumulato 213 minuti con 7 tiri e 1 gol. L’attaccante ghanese cercherà di lasciare il segno sfruttando eventuali sbavature della retroguardia avversaria.

Dall’altra parte, nella Cremonese, Federico Baschirotto sta confermando solidità e continuità: 8 presenze da titolare, media voto 7,09 e già 2 gol realizzati. Oltre a essere un punto fermo dietro, rappresenta una minaccia reale sulle palle inattive, arma che Nicola potrebbe sfruttare per sorprendere l’avversario.