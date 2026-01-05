Beatrice Chebet, campionessa olimpica e mondiale sui 5.000 e 10.000 metri, ha confermato che nel 2026 si prenderà una pausa dall’attività agonistica per dedicarsi alla maternità. L’annuncio è stato fatto oggi dal suo agente.

La decisione di Beatrice Chebet

La keniana Beatrice Chebet, venticinquenne detentrice dei record mondiali sui 5.000 e 10.000 metri e campionessa in carica in entrambe le distanze, ha scelto di fermarsi per un periodo. L’annuncio è stato reso noto dall’agente sui social network: «Dopo molte voci, possiamo finalmente condividere la notizia: nel 2026, Beatrice Chebet correrà la gara più importante della sua vita, diventando madre».

I tempi e il contesto

La notizia è stata diffusa oggi, cinque gennaio 2026, alle ore undici e cinquantasei, da Roma. Chebet avrebbe dovuto difendere il titolo mondiale di corsa campestre in Florida, ma aveva già annunciato il ritiro pochi giorni fa, senza fornire spiegazioni precise, limitandosi a dire che non vede l’ora di vivere il “prossimo capitolo della sua vita”.

La stagione 2026 non prevede campionati mondiali importanti: i prossimi saranno nel 2027 a Pechino, seguiti dalle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Chebet ha spiegato: «Mi sono davvero data da fare al massimo in questi ultimi due anni e, quest’anno, ho pensato che fosse saggio prendermi del tempo per recuperare e, allo stesso tempo, diventare madre.

Ho sempre avuto questo progetto: fondare una famiglia. Conciliare sport e vita familiare è fondamentale per me. Tornerò alle competizioni.».

La dichiarazione, rilasciata al media keniano Nation e riportata da L’Équipe il quattro gennaio 2026, aggiunge un contesto personale alla decisione: Chebet ha voluto prendersi del tempo per recuperare dopo due anni intensi e realizzare un progetto di vita a lungo desiderato, quello di fondare una famiglia.