Yeman Crippa ha riscritto la storia dell’atletica italiana, stabilendo un nuovo record nazionale nella mezza maratona. L’atleta ha fermato il cronometro a 59’01”, migliorando di venticinque secondi il suo precedente primato di 59’26”, stabilito nel 2022 sullo stesso tracciato partenopeo.

La prestazione, conseguita il 22 febbraio 2026, proietta Crippa al secondo posto assoluto nelle graduatorie europee di sempre sulla distanza dei 21,097 chilometri. L’unico atleta a precederlo è lo svedese Andreas Almgren, autore di 58’41” lo scorso ottobre a Valencia.

Una gara di assoluto dominio

Crippa, portacolori delle Fiamme Oro, ha dominato la Coelmo Napoli City Half Marathon, dimostrando una condizione fisica eccellente e sfruttando al meglio le condizioni favorevoli e il percorso cittadino. Questo risultato segna un significativo ritorno ai vertici dopo un periodo di difficoltà, confermando la sua indiscussa leadership nel mezzofondo italiano.

Napoli, palcoscenico di eccellenza

Il nuovo record assume un valore aggiunto per il contesto in cui è maturato. Napoli, designata Capitale Europea dello Sport 2026, ha ospitato una competizione di altissimo livello tecnico, confermando la sua vocazione per eventi sportivi di prestigio. Per Crippa, già detentore dei primati nazionali sui 3.000, 5.000 e 10.000 metri piani, si tratta di un altro capitolo da aggiungere a una carriera già ricca di successi.

Analisi della performance

Crippa ha gestito la gara con notevole intelligenza tattica, mantenendosi a ridosso del pacer fino al decimo chilometro, per poi imprimere un'accelerazione decisa e inesorabile. La competizione ha visto il keniano Andrea Kiptoo conquistare il secondo posto con il tempo di 59’27”, seguito da Owen Korir Kapkama, terzo in 59’42”.

L'atleta azzurro ha sfiorato l'abbattimento del muro dei 59 minuti, mancando l'obiettivo per un solo secondo. Questa vittoria, che segue il successo nel Cross Alà dei Sardi a gennaio, segna un ottimo avvio di stagione dopo le sfide affrontate nel 2025, proiettando Crippa verso nuovi e ambiziosi traguardi.