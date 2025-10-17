Al Roazhon Park di Rennes, domenica 19 ottobre alle 17:15, il Rennes ospita l'Auxerre in occasione dell'ottava giornata di Ligue 1. I pronostici vedono favoriti i padroni di casa, ma occhio alla formazione ospite che va a caccia di punti per uscire dalla zona salvezza.

Le probabili formazioni di Rennes-Auxerre

Rennes (3-5-2): Samba; Jacquet, Brassier, Seidu; Rongier, Cissé, Camara, Merlin, Frankowski; Embolo, Lepaul.

Auxerre (5-3-2): Léon; Sierralta, Senaya, Akpa, Casimir, Mensah; Danois, Owusu, Namaso; Sinayoko, Mara.

Quote di Rennes-Auxerre: padroni di casa favoriti

I bookmaker vedono il Rennes come favorito alla vittoria nel match contro l'Auxerre.

William Hill quota la vittoria del Rennes a 1.73, il pareggio a 3.75 e il successo dell'Auxerre a 4.50. Anche Bet365 conferma le previsioni con il Rennes quotato a 1.75 per la vittoria, 3.70 il pareggio e 4.75 l'eventuale vittoria esterna dell'Auxerre. Il supporto del pubblico di casa e la qualità della rosa sembrano essere fattori determinanti nelle previsioni.

Le statistiche dei giocatori chiave sul campo

La sfida tra Rennes e Auxerre vedrà in campo giocatori di grande caratura tecnica, osservati in questa prima parte di stagione per le loro prestazioni individuali.

Quentin Merlin, giovane difensore del Rennes, si è messo in mostra per la sua affidabilità difensiva. In sette presenze, Merlin ha totalizzato 624 minuti sul campo con un rating di 6.94. Ha servito due assist ed è stato un vero mastino con i suoi 41 duelli di cui 19 vinti. Nonostante la sua giovane età, Merlin dimostra una lucida maturità nel bloccare le avanzate avversarie.

Przemyslaw Frankowski, altro elemento della difesa del Rennes, ha accumulato 314 minuti di gioco in quattro partite, mostrando solidità nel contrastare gli attacchi rivali con 11 tackle all'attivo. Il suo apporto difensivo, in questo inizio di stagione, è risultato cruciale.

Per quanto riguarda l’Auxerre, Lassine Sinayoko è un attaccante che ha già dimostrato di saper fare male alle difese avversarie. In sette partite finora disputate ha segnato due gol e servito un assist, con un totale di 123 passaggi completati, di cui 9 chiave.