Il capitano della Juventus, Manuel Locatelli, ha affidato ai propri canali social un messaggio profondamente riflessivo e intriso di amarezza, a seguito della mancata qualificazione alla prossima Champions League. L'esito di una stagione che, come ha sottolineato il centrocampista, ha lasciato un dolore palpabile e ancora vivo all'interno dell'ambiente bianconero.

"La stagione non è finita come volevamo. Non aver centrato l'obiettivo fa male, e il dolore si sente ancora. Perché alla Juventus non basta provarci, non basta giocarsela fino all'ultimo", ha scritto Locatelli, rimarcando con fermezza l'importanza cruciale di dimostrare ogni giorno il valore, il peso e la responsabilità che comporta indossare la gloriosa maglia bianconera.

"Bisogna dimostrare ogni giorno di meritarsi questa maglia, di saperne portare il peso e la responsabilità nei momenti più delicati. È la sua storia che te lo impone – si legge nel lungo post del centrocampista – ma questa delusione deve servirci da lezione. Deve essere il nostro motore, il punto da cui ripartire con fame, ambizione e senso d'appartenenza. Per tracciare una strada che possa riportare la Juve a essere la Juve, quella che rende orgogliosi i nostri splendidi tifosi". Un appello chiaro e diretto a trasformare la profonda delusione in una spinta propulsiva per il futuro del club.

Il sostegno unanime dello spogliatoio e del CT Spalletti

Il periodo recente si è rivelato particolarmente difficile per Locatelli, non solo a livello sportivo ma anche personale.

Dopo il pareggio contro il Sassuolo e il rigore decisivo fallito, il capitano bianconero ha scelto di trascorrere ore di silenzio, lontano dalla frenesia dei social media e cercando conforto nella vicinanza della propria famiglia. Tuttavia, il sostegno dei compagni di squadra è stato immediato e tangibile: numerosi giocatori, tra cui Perin, Pinsoglio, Gatti, Vlahovic e Yildiz, hanno manifestato la loro incondizionata vicinanza, a testimonianza della solida unità e coesione del gruppo in un frangente così delicato. Anche il commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha voluto esprimere la sua solidarietà, sia pubblicamente che in privato, rafforzando ulteriormente il senso di appartenenza e fiducia attorno al leader del centrocampo juventino.

Prospettive future e il ruolo chiave in Nazionale

Nonostante l'amarezza per l'obiettivo europeo sfumato, Locatelli ha voluto lanciare un messaggio di speranza incrollabile e determinazione per le prossime sfide. "Il mio desiderio di dare tutto per questi colori è sempre più forte, e non vedo già l'ora di dimostrarlo", ha dichiarato con enfasi. La prossima pausa internazionale si configura come un'occasione significativa per il centrocampista per voltare pagina, ritrovare la piena fiducia e concentrarsi sui prossimi impegni con la Nazionale italiana. Locatelli è infatti atteso come un protagonista assoluto nelle sfide decisive per la qualificazione ai Mondiali, un'opportunità preziosa non solo per rilanciarsi a livello personale, ma anche per confermare il suo ruolo centrale e insostituibile sia con la maglia bianconera che con quella azzurra.