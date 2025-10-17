Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video su Youtube e parlando della Juventus ha sottolineato come il percorso fatto finora da Igor Tudor stia cominciando ad assomigliare a quello che fece un anno fa l'ex tecnico bianconero Thiago Motta.

Pedullà: 'Troppe similitudini fra il percorso di Tudor e quello di Motta'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su Youtube della Juventus e del suo allenatore: "La similitudine e la somiglianza nel tragitto, nel percorso, nelle scelte e anche in qualche contraddizione fra Igor Tudor e Thiago Motta comincia a palesarsi.

Inoltre non vedo che si sta valorizzando il mercato fatto in estate dalla società, c'è confusione alla Continassa e lo dico da persona che ha sempre apprezzato il modo di lavorare di Igor Tudor. Non voglio fare processi nei confronti del croato, anche perché ritengo che prima o poi un allenatore debba accorgersi da solo se sta impiegando al meglio quello che ha sotto mano".

Ancora Pedullà: "Detto questo ho sempre di più il sospetto che stiamo parlando di un Tudor simile a Motta e porto degli esempio per corroborare questa tesi: come l'anno scorso, mi sembra che il tecnico croato non abbia la padronanza su alcune scelte tattiche da effettuare. La difesa a tre senza Bremer non ha motivo di esistere e quindi si dovrebbe passare a una linea a quattro, cosa che Tudor non farà per non snaturare il reparto.

Gli esterni devono essere di ruolo e non calciatori prestati da altri settori e quindi snaturati, come ad esempio Kalulu. C'è bisogno di fare inoltre scelte drastiche rispetto a elementi che non si stanno mostrando all'altezza della maglia bianconera, ovviamente mi riferisco a Koopmeiners. Capitolo attaccanti: serve una gerarchia definitiva, alla quale poi poter assestare delle modifiche in base alla settimana che viene".

Il giornalista ha concluso: "Il mercato fin qui non è stato valorizzato, perché gli hanno preso un terzino destro, Joao Mario, che è finito ai margini del progetto e sono stati comprati degli esterni che però non giocano nel ruolo ruolo. Quindi credo che Tudor dovrà tirare una riga prima del mese di novembre, perché ci saranno tre partite in trasferta fondamentali, che la Juventus non potrà sbagliare per evitare di perdere ulteriore terreno.

Infine mi aspetto che il croato faccia delle scelte forti e nitide, un po' come ha fatto il suo collega di panchina Chivu".

Juventus, i tifosi rispondono a Pedullà: 'In questo momento stiamo vedendo Igor Motta'

Le parole di Pedullà hanno acceso il dibattito sul web: "In questo momento stiamo vedendo Igor Motta ahimè, speriamo che svolti e ritorni Tudor se no saremo peggio dello scorso anno", scrive ironicamente un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Io non capisco gli allenatori che si arrancano nei loro moduli, uno deve giocare in base alla miglior formazione che possa schierare. Tudor è solo di passaggio e questo lo sa, quindi vedo molta strafottenza in quello che pensa la società".