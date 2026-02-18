Il tribunale di Roma ha disposto l’archiviazione dell’indagine penale che vedeva coinvolto Francesco Totti, accusato di abbandono di minori. La decisione è stata presa dal gip, che ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura.

Il contesto e le reazioni

La vicenda trae origine da una denuncia presentata dall’ex moglie, Ilary Blasi, secondo la quale Totti avrebbe lasciato la figlia sola in casa per alcune ore in una sera del maggio 2023. Nell’ambito dell’indagine erano iscritti nel registro degli indagati anche la compagna di Totti, Noemi Bocchi, e la tata che vive nello stesso stabile.

I difensori dell’ex calciatore, gli avvocati Gianluca Tognozzi e Antonio Conte, hanno espresso “piena soddisfazione” per la decisione del gip che ha archiviato il fascicolo di indagine così come sollecitato dalla Procura di Roma. Di segno opposto la reazione del legale di Ilary Blasi, Fabio Lattanzi: “Una decisione che non capisco e non condivido. Non ritengo corretta l’argomentazione giuridica”. Ha aggiunto: “Valuterò con la mia cliente quali azioni intraprendere. Il fatto certo è che una bambina di sei anni è stata lasciata da sola e si è fatto di tutto per nasconderlo. Mi chiedo se l’indagato non fosse stato Totti cosa sarebbe accaduto”.

Le motivazioni del gip

Secondo il giudice per le indagini preliminari, il reato di abbandono di minori richiede la sussistenza di un pericolo concreto per la vita o l’incolumità del minore.

Nel caso in esame, invece, non è emerso alcun pericolo, neppure potenziale. Di conseguenza, la vicenda è stata ritenuta di natura esclusivamente civilistica, non penale.

Assenza di pericolo concreto

Il gip ha sottolineato l’assenza di “pericolo concreto” per i minori, evidenziando che i bambini si trovavano in una casa agibile, con utenze attive, avevano cenato e si erano messi a letto. Era inoltre presente un adulto nello stabile pronto a intervenire in caso di necessità. Pertanto, l’ipotesi penale è stata esclusa e la questione, se persistente, potrà essere affrontata in sede civile o davanti al giudice di famiglia.