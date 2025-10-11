Mercoledì 15 ottobre 2025 alle ore 21, lo stadio Tre Fontane sarà teatro di una sfida dal fascino europeo: Roma–Barcellona, gara valida per la fase a gironi della UEFA Women’s Champions League 2025/26. La formazione di Alessandro Spugna ritrova in casa la squadra campione in carica, in una partita che promette emozioni.

Roma, entusiasmo e continuità per l’impresa

La Roma femminile arriva a questo appuntamento con determinazione. Le giallorosse hanno consolidato il loro status di squadra competitiva in Italia e stanno cercando l'affermazione in Europa.

Alessandro Spugna, tecnico attento ai dettagli, ha costruito una squadra equilibrata, con un’ottima fase difensiva e capacità di ripartire in velocità.

Il fattore campo potrebbe essere decisivo: i biglietti per il match stanno andando verso il tutto esaurito, con la vendita che sarà attiva fino alle 19:00 del giorno della partita. Il sostegno dei tifosi romani rappresenterà sicuramente un sostegno importante nella partita contro una delle corazzate del calcio femminile europeo.

Spugna ha più volte sottolineato l’importanza della mentalità nelle sfide internazionali: compattezza, lucidità e concentrazione saranno le chiavi per limitare il possesso palla blaugrana e colpire in transizione con Viens, Giugliano e Haavi.

Barcellona, esperienza e dominio tecnico

Il Barcellona Femení si presenta al Tre Fontane con l’aura della squadra da battere. La formazione catalana, allenata da Jonatan Giráldez, ha mantenuto l’ossatura che negli ultimi anni ha conquistato l’Europa. Leader tecniche come Alexia Putellas, Aitana Bonmatí e Caroline Graham Hansen garantiscono qualità e ritmo alto per gli interi novanta minuti.

Lo stile del Barça è qualificato dalla capacità di controllare la partita attraverso il possesso palla, e dall' alternanza di fasi di palleggio ragionato ad improvvise accelerazioni. Nonostante qualche rotazione annunciata per gestire il calendario, le blaugrana restano le favorite, forti di una rosa e di un’identità di gioco confermati dalle varie sfide disputate fin'ora.

Giráldez ha dichiarato nei giorni scorsi che “la Roma è una squadra organizzata, aggressiva e in costante miglioramento”: parole che manifestano la tensione di un match in cui neanche i favoriti danno l'esito per scontato.

Cosa aspettarsi: intensità e qualità

La partita promette equilibrio nei primi minuti, ma il possesso palla del Barcellona potrebbe progressivamente condizionare i ritmi. La Roma dovrà difendere compatta e cercare spazi in contropiede, sfruttando l’ampiezza e la velocità delle esterne. L’esperienza internazionale e la gestione delle energie saranno sinceramente dei fattori chiave, specie nella ripresa, dove spesso le blaugrana fanno la differenza.