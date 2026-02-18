Il Milan prepara il recupero di Serie A contro il Como a San Siro, in programma mercoledì alle 20.45: sfida valida per la 24ª giornata e cruciale per blindare la corsa Champions. I rossoneri arrivano da secondi, a -8 dall’Inter, con una lunga serie positiva; il Como si presenta in piena lotta per l’Europa, con ambizioni dichiarate. In conferenza, Massimiliano Allegri ha tracciato la linea della vigilia: “Non abbiamo più margini d’errore”, legando il risultato al peso della stagione.

La posta è alta per entrambe: per il Milan vincere significa restare nel solco dell’Inter e consolidare la classifica in chiave Champions; per il Como è l’occasione di confermare la propria corsa.

Sullo sfondo, le polemiche di Inter-Juventus: Allegri le ha ricondotte a “situazioni che nel calcio ci sono sempre state”, riportando il focus sulla partita e sul lavoro tattico contro la squadra di Fabregas.

Milan Como, cosa è successo: contesto e posta in palio

Milan Como è un recupero che mette di fronte la seconda forza della Serie A e una delle sorprese del torneo, entrambe coinvolte nella corsa Champions. Il Milan arriva con 53 punti, vuole difendere il margine sulle inseguitrici e restare in scia dell’Inter. La vigilia, nelle parole del tecnico, è netta: “Da qui si decide tutta la stagione”, con il ciclo fino al derby indicato come snodo.

Per il Como, San Siro è un passaggio altrettanto pesante: la squadra di Fabregas è in lotta per un piazzamento europeo, e il recupero può valere un salto in graduatoria.

Il tema Champions resta centrale: Allegri parla di qualificazione come “una questione di vita o di morte economica per le società”, richiamando il peso del traguardo sulla programmazione.

Le scelte degli allenatori e l’andamento tattico atteso

Alla vigilia, sono certe alcune indicazioni: Saelemaekers torna disponibile, Rabiot è squalificato, Leao è indicato in buone condizioni dopo i problemi recenti. Pulisic resta da valutare per un “mezzo fastidio”, con decisione nelle ultime ore tra impiego dall’inizio o gestione a gara in corso. Il modulo e i ruoli restano legati alle formazioni ufficiali, non ancora disponibili.

Sul piano dei principi, Allegri chiede un Milan “ordinato”, “paziente” e “compatto” contro un Como in fiducia.

Richiama anche il precedente dell’andata, quando il Milan si è appoggiato alle parate di Maignan nel primo tempo prima di ribaltare la partita. L’obiettivo è evitare una “brutta figura”, gestire gli imprevisti e non concedere ripartenze: temi destinati a pesare nella sintesi del recupero.

Protagonisti attesi, numeri e statistiche

I numeri della vigilia fissano un dato: il Milan arriva con 23 risultati utili consecutivi in campionato, imbattuto dalla gara inaugurale di San Siro contro la Cremonese del 23 agosto. È lo sfondo di continuità su cui si innesta la pressione del recupero. Davanti, l’Inter resta la favorita per lo scudetto, come ribadito dallo stesso Allegri, che però insiste sulla priorità: entrare in Champions.

Tra i protagonisti citati, spicca Modric, autore del goal decisivo nell’ultima vittoria a Pisa e indicato come riferimento nel momento chiave. Allegri menziona anche Gimenez, ancora nel percorso di rientro, con la formula “speriamo di averlo presto con noi”, che conferma l’assenza di una data certa per il pieno recupero.

Le dichiarazioni sul caso Inter Juve e i limiti oggettivi

Nella vigilia trovano spazio le parole sulle polemiche di Inter Juventus e sull’episodio legato a Bastoni. Allegri, senza entrare nel merito definitivo, ribadisce che “continuare a parlarne non serve” e invita a ridurre le pressioni sugli arbitri: “queste situazioni ci sono sempre state e sempre ci saranno”. La lettura degli episodi viene definita “soggettiva”, mentre il Var dovrebbe intervenire su ciò che è “oggettivo”, come fuorigioco o casi con lettura netta.

Resta discussa, senza pretesa di verità tecnica assoluta, la natura oggettiva o meno dell’episodio Bastoni, che Allegri riconduce al dibattito e alle valutazioni competenti. Il riferimento al goal non convalidato di Muntari è usato come esempio che oggi rientrerebbe nell’area delle decisioni oggettive con il Var; ma il tecnico precisa che quello scudetto “non è stato perso per quell’episodio”, come lettura a posteriori.

Classifica, scenari e pressione sulla stagione

Il recupero può incidere subito sulla classifica: una vittoria rossonera ridurrebbe il distacco dall’Inter, mentre un passo falso lascerebbe invariato il margine e complicherebbe la rincorsa. La cronaca dirà se il Milan riuscirà a portarsi a -5 o se la corsa resterà più dura, anche sul piano psicologico.

Per il Como, un risultato positivo significherebbe rafforzare credibilità e posizione nella corsa Champions.

Allegri separa però il tema scudetto dall’obiettivo primario: top four e qualificazione alla prossima Champions, definita discrimine economico.