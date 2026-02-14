La vigilia di Inter Juve si scalda con le parole di Claudio Marchisio, che nell'intervista a la Repubblica sintetizza il punto in modo netto: "Spalletti ha trasformato la Juve e può battere l'Inter". Il bersaglio non è solo il risultato a San Siro, ma l'inerzia mentale della sfida: l'Inter resta, per sua definizione, "la più forte da 4-5 anni"; la Juventus, però, non arriva più con la postura di chi deve solo resistere. Arriva con "più certezze".

Cosa è successo e dove

Nelle ultime ore del 13 febbraio 2026, Marchisio ha analizzato il momento che stanno vivendo Inter e Juventus, alla vigilia del big match in programma a San Siro.

E lo ha fatto tenendo insieme due idee: da un lato il valore strutturale dell'Inter, dall'altro la crescita della Juve nel nuovo corso. La frase che fotografa la distanza e, insieme, il cambio di scenario è quella che mette in fila le gerarchie e da forma alle sensazioni: "da 4 o 5 anni l'Inter è la squadra più forte", ma la Juve "ci arriva" diversa.

La ricostruzione: dall'Inter dominante alla Juve "trasformata"

Il cuore del ragionamento è tutto su Spalletti. Marchisio lo descrive con parole che dimostrano la responsabilità delle decisioni tattiche, non dei complimenti di rito: "Non ha paura di rischiare". È qui che lega la crescita della squadra a una trasformazione evidente: più coraggio, più fiducia, meno timore reverenziale.

E quando parla di orizzonte, non gira intorno al tema: "Vorrei tanto che la ricostruzione fosse affidata a lui".

La differenza, nella lettura di Marchisio, non è un dettaglio estetico: è il modo in cui la Juventus regge l'urto, accetta la partita e decide di prendersi la responsabilità del gioco. Per questo, alla vigilia, la formula più semplice resta anche la più efficace: "Ha più certezze".

Un match che ha la medesima importanza di uno spareggio scudetto

Marchisio mette un paletto chiaro sul significato della gara: "Se guardiamo la realtà" non è una partita-scudetto in senso stretto. Ma la stessa frase si apre subito all'altra metà del discorso, quella che fa rumore alla vigilia: "Chissà come sarebbe andata" se il nuovo corso fosse partito prima

E nell'intervista torna anche l'idea che, per l'Inter, una vittoria avrebbe un valore enorme: "Fanno un passo avanti lunghissimo per lo scudetto".

Un modo per dire che il derby d'Italia non assegna un titolo, ma può spostare il baricentro emotivo della corsa.

Chivu e l'Inter: continuità e testa

Sul fronte nerazzurro, Marchisio non dipinge rivoluzioni. La linea è quella della continuità: una squadra già forte, abituata a stare in alto, con l'obiettivo di reggere pressione e aspettative. Il punto che evidenzia, più che tattico, è psicologico: la capacità di lavorare sulla testa del gruppo, di trasformare una delusione in compattezza. Nel contesto appena descritto compare un verbo pesante, da calcio vissuto: "psicanalizzare" lo spogliatoio.

La chiave a centrocampo: Barella "vero tuttocampista"

Per spiegare perché l'Inter resti un riferimento, Marchisio si ferma su un nome: Nicolò Barella.

Lo definisce senza mezze misure: "Vero tuttocampista". E nel ritratto sono presenti le caratteristiche importanti, nelle notti dei grandi del calcio: coprire diverse zone, cambiare gioco, usare entrambi i piedi, inserirsi, tirare e rifinire. In uno scontro che spesso si decide in mezzo, la sua lettura è diretta: la partita può accendersi con le stelle davanti, ma "si vincerà a centrocampo".

Marchisio: passione sì, altro no

C'è poi un passaggio che esce dal campo e ci rientra subito, perchè Inter Juve è cultura sportiva. Marchisio non demonizza la rivalità, che può essere carburante, tifo, identità. Ma indica un confine netto: quando "sfocia in altro" smette di essere derby d'Italia e diventa un problema.

Il messaggio è semplice: la tensione può stare dentro la partita, non fuori.

Il senso della vigilia: la Juve può davvero "fare male"

La questione centrale, alla fine, è il clima. Marchisio ribadisce che l'Inter resta la squadra da battere, ma racconta una Juventus che si presenta al Meazza senza l'idea di partire già sotto. Non è un dettaglio: nel derby d'Italia, spesso, il primo strappo è mentale. E se la Juve "trasformata" riuscirà a portare in campo delle "certezze", allora la frase di apertura smetterà di essere solo una scintilla da vigilia: "Spalletti ha trasformato la Juve e può battere l'Inter".