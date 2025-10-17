I granata del Torino si preparano a ricevere gli azzurri del Napoli il 18 ottobre, alle ore 18, presso lo Stadio Olimpico di Torino. Questa sfida segna la settima giornata della Serie A 2025/26.

Le probabili formazioni di Torino-Napoli

Per il Torino, l'allenatore Baroni pare orientato verso un 3-5-2, con Israel tra i pali e una linea difensiva composta da Tameze, Maripan e Coco. A centrocampo, spazio a Pedersen, Casadei, Asllani, Gineitis e Nkounkou, mentre in attacco agiranno Ngonge e Simeone. Importante notare che Baroni attende aggiornamenti dallo staff medico per gli indisponibili Anjorin e Ismajli.

Il Napoli di Conte dovrebbe scendere in campo con un 4-1-4-1, schierando Milinkovic-Savic fra i pali, e una difesa a quattro con Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus e Spinazzola. In mediana, spazio a Gilmour sostituendo l’infortunato Lobotka, con Neres, Anguissa, De Bruyne e McTominay pronti a far male dietro l’unica punta Højlund.

Quote di Torino-Napoli: azzurri favoriti

I bookmaker vedono il Napoli come il favorito dell'incontro.

William Hill quota il successo degli azzurri a 1.75, il pareggio a 3.40 e la vittoria del Torino a 4.75.

Anche Bet365 conferma Napoli favorito con una quota di 1.80 per la vittoria, 3.30 per il pareggio e 5.25 per il successo interno del Torino.

Le statistiche dei giocatori chiave

Kevin De Bruyne, il fulcro del centrocampo partenopeo, ha iniziato con il piede giusto la stagione.

In sei presenze ha messo a segno tre gol, dimostrando una volta di più il suo talento nel contrattaccare dagli scrigni del centrocampo. Le sue 306 passaggi totali e 13 chiave accentuano il suo impatto sul gioco, supportato da una valutazione media di 7.2.

Per il Torino, Giovanni Simeone guida l’attacco con due gol in sei apparizioni. Nonostante una valutazione media di 6.73, il suo contributo in fase offensiva potrebbe risultare fondamentale per sbloccare una gara complessa.

Niels Nkounkou, impiegato da Baroni in un ruolo più difensivo, ha già dimostrato di essere un rinforzo importante con 35 passaggi totali in due apparizioni. Il suo impatto nei duelli (6 vinti su 9) testimonia la sua importanza nel bloccare le manovre avversarie.

Infine, Rasmus Højlund aspira a confermare il suo avvio di stagione promettente. Con 2 gol in 306 minuti disputati, il giovane danese è importante per le speranze offensive del Napoli, supportato da una precisa statistica di tiri nello specchio (3 su 3).