Il weekend calcistico appena trascorso ha confermato un dato chiaro: i tifosi italiani sono tornati a muoversi in massa. Tra Serie A, B e C, quasi tutti i settori ospiti sono andati esauriti, regalando immagini di stadi pieni e colori in ogni angolo d’Italia.

Juventus e Roma, due tifoserie da grandi numeri

In vetta alla classifica delle trasferte con più presenza spiccano Juventus e Roma.

All’Olimpico, nel big match contro la Lazio (perso 1-0 e che poi è costato la panchina a mister Igor Tudor), erano in 50.000 complessivi, con 4.000 juventini nel settore ospiti, sold out da giorni.

A Reggio Emilia, invece, altri 4.000 giallorossi hanno invaso il “Mapei Stadium” per sostenere la Roma contro il Sassuolo. Due curve diverse, stessa passione.

Il Maradona pieno, nonostante i divieti, Genoa e Lecce tra le big

Al “Diego Armando Maradona”, Napoli–Inter ha fatto registrare 54.200 spettatori. Nonostante le limitazioni ai residenti lombardi, 2.400 interisti hanno trovato il modo di esserci, trasformando la trasferta partenopea in una festa di colori e cori.

Le tifoserie di Genoa e Lecce continuano a distinguersi per calore e compattezza. A Torino, 1.489 genoani hanno riempito il settore ospiti del “Grande Torino”, mentre a Udine i 1.330 salentini hanno colorato la Dacia Arena, entrambi con biglietti esauriti in poche ore.

Stando alle altre, Reggiana e Cesena (in Serie B) da applausi.

Nel panorama delle “piccole”, infatti, spiccano le presenze di Reggiana e Cesena. I granata hanno portato 779 tifosi a Monza, mentre i bianconeri hanno riempito i 625 posti del settore ospiti di Bolzano contro il Südtirol. Un entusiasmo da Serie A anche tra le piazze storiche della B.

Da segnalare anche i 599 cagliaritani arrivati a Verona e i 500 tifosi del Vicenza a Trento per il derby del Nordest, entrambi con settore ospiti sold out. Numeri importanti per trasferte logisticamente impegnative.

Chiude la classifica Catania–Benevento, con 19.805 spettatori complessivi e 292 sanniti in viaggio verso la Sicilia. Un dato che conferma come anche la Serie C possa garantire atmosfere caldissime.

Le 10 trasferte con più tifosi nell'ultimo weekend