L’ennesima scossa sulla panchina della Juventus apre uno scenario denso di possibilità e interrogativi. Dopo l’esonero di Igor Tudor, la dirigenza bianconera è chiamata a una scelta che non riguarda soltanto il nuovo allenatore, ma la direzione stessa del progetto tecnico: continuità o rifondazione? Pragmatismo o coraggio? Esperienza o freschezza? Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza ci sono tre profili profondamente diversi, ma ciascuno con un filo logico che lo renderebbe, a suo modo, congeniale alla Juventus: Raffaele Palladino, Luciano Spalletti e Roberto Mancini.

Raffaele Palladino: il giovane rivoluzionario

A 41 anni, Palladino rappresenta l’onda nuova del calcio italiano. Dal punto di vista tattico, Palladino è un allenatore “gasperiniano”, figlio dell’idea di calcio fatta di intensità, pressing alto e ricerca continua della superiorità numerica. Il suo modulo di riferimento è il 3-4-2-1: i quinti spingono altissimi, i due trequartisti si muovono tra le linee e l’attaccante centrale gioca da riferimento ma anche da raccordo. In costruzione, i centrali allargano per impostare dal basso, mentre i mediani garantiscono equilibrio e verticalità immediata.

La sua Juventus sarebbe una squadra più aggressiva, più verticale, meno attendista. Palladino ama il rischio controllato e pretende compattezza: le sue squadre attaccano in 5 o 6 uomini ma sono pronte a ricompattarsi in transizione negativa.

Il rischio è che un sistema così esigente, basato su principi di sincronismo e intensità, richieda tempo per essere assimilato. In un contesto come la Juventus, dove la parola “transizione” è spesso sinonimo di impazienza, il progetto rischierebbe di scontrarsi con le esigenze immediate di risultati.

Luciano Spalletti: il costruttore d’identità

Luciano Spalletti è un architetto del gioco. Tatticamente rappresenta la forma più evoluta del calcio di posizione italiano: disciplina, fluidità e controllo. Il suo Napoli scudettato del 2022-23 è stato una macchina perfetta, costruita su un 4-3-3 fluido, capace di trasformarsi in 4-1-4-1 in fase di non possesso. Il suo principio base è l’occupazione razionale degli spazi, con l’idea che il pallone “comandi” il movimento e non il contrario.

Spalletti vuole che la squadra domini il pallone, costringa l’avversario a inseguire, imponga il proprio ritmo. Ogni giocatore deve saper leggere la situazione: il terzino che si accentra, il regista che si abbassa, l’esterno che entra dentro al campo per liberare la fascia. È un calcio cerebrale, ma anche estetico.

Alla Juventus, Spalletti porterebbe un’identità chiara: costruzione dal basso, gioco posizionale, ampiezza controllata e un pressing organizzato. Tuttavia, la rosa bianconera attuale non sembra costruita per questo tipo di calcio: manca un vero regista tecnico, e diversi interpreti chiave si esprimono meglio in un contesto più diretto e verticale. Servirebbe quindi un mercato mirato per adattare la squadra ai principi spallettiani.

Ma se la dirigenza scegliesse la via della coerenza, Spalletti garantirebbe un progetto solido, riconoscibile e a lungo termine.

Roberto Mancini: il pragmatico di lusso

Roberto Mancini è, tra i tre, il più pragmatico e internazionale. Il suo calcio è figlio dell’esperienza maturata tra Serie A e Premier League, dove ha saputo unire il rigore tattico italiano alla flessibilità anglosassone. Nel suo passato al Manchester City e in Nazionale, Mancini ha alternato il 4-2-3-1 al 4-3-3, con una struttura equilibrata e grande attenzione alle transizioni. Il principio è semplice: solidità difensiva e libertà creativa nei tre quarti offensivi.

Mancini ha dimostrato di saper ricostruire ambienti depressi, come fece con la Nazionale dopo il fallimento mondiale del 2018, restituendo entusiasmo e orgoglio a un gruppo smarrito.

Alla Juventus porterebbe disciplina, carisma e ambizione. Sarebbe l’uomo giusto per restituire alla squadra la mentalità vincente, la fame e la fiducia smarrite. Tuttavia, la sua figura comporta anche costi elevati e un progetto di ampio respiro: Mancini non è un allenatore “di passaggio”, ma richiede tempo, sostegno e fiducia per costruire un ciclo. Il rischio? Che la Juventus, oggi più che mai, non abbia la pazienza e la stabilità necessarie per dargli carta bianca.