Al Molineux Stadium di Wolverhampton, i Wolves si preparano ad accogliere il Brighton per la settima giornata della Premier League 2025/26. Calcio d'inizio fissato per il 5 ottobre alle ore 15. Entrambe le compagini cercano punti preziosi, in particolare i padroni di casa sono a caccia della prima vittoria in campionato, dal momento che attualmente si trovano da soli all'ultimo posto in classifica. Mentre il Brighton, si trova a metà della graduatoria e pare favorito per questa sfida.

Le probabili formazioni di Wolves-Brighton

Le due squadre dovrebbero presentarsi con questi schieramenti:

Wolverhampton (4-3-3): Johnstone; Doherty, Bueno (Santiago), Ladislav Krejci, Bueno (Hugo); Munetsi, André, João Gomes; Arias, Strand Larsen, Hwang Hee-Chan

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Dunk, De Cuyper; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, Kadioglu; Welbeck

Le statistiche: focus sui protagonisti di Wolves e Brighton

João Gomes, fulcro del centrocampo dei Wolves, è finora stato determinante non solo nella fase di interdizione, ma anche nel far ripartire le azioni.

Con 277 passaggi completati in sei partite, Gomes dimostra una discreta capacità di impostazione. Tuttavia, i suoi 15 falli commessi indicano un approccio a tratti ruvido, che dovrà essere dosato saggiamente per evitare sanzioni disciplinari.

Nel reparto offensivo dei Wolves, Jhon Arias ha finora disputato sei match, partendo titolare in tre occasioni. Pur non avendo segnato e fornendo pochi assist, il colombiano si è messo in evidenza per alcune buone giocate individuali, compresi 6 passaggi chiave che potrebbero rivelarsi cruciali contro la compatta difesa ospite.

Dal lato del Brighton, Matthew O'Reilly si sta confermando una risorsa preziosa. Il centrocampista danese ha già all'attivo una rete in stagione, accompagnata da un buon utilizzo palla e inventiva che lo portano a realizzare quattro passaggi chiave nelle prime fasi del campionato.

Infine, potrebbe essere preziosa la presenza di Georginio Rutter. Nonostante l'assenza di gol, la sua vivacità e lettura del gioco sono testimoniate da un assist nelle gare fin qui giocate.