Al Molineux Stadium di Wolverhampton, i Wolves si preparano ad accogliere il Brighton per la settima giornata della Premier League 2025/26. Calcio d'inizio fissato per il 5 ottobre alle ore 15. Entrambe le compagini cercano punti preziosi, in particolare i padroni di casa sono a caccia della prima vittoria in campionato, dal momento che attualmente si trovano da soli all'ultimo posto in classifica. Mentre il Brighton, si trova a metà della graduatoria e pare favorito per questa sfida.

England Flag
Premier League
Giornata 7
03/10/2025 21:00
Bournemouth
VS
Fulham
04/10/2025 13:30
Leeds
VS
Tottenham
04/10/2025 16:00
Manchester United
VS
Sunderland
04/10/2025 16:00
Arsenal
VS
West Ham
04/10/2025 18:30
Chelsea
VS
Liverpool
05/10/2025 15:00
Newcastle
VS
Nottingham Forest
05/10/2025 15:00
Wolves
VS
Brighton
05/10/2025 15:00
Everton
VS
Crystal Palace
05/10/2025 15:00
Aston Villa
VS
Burnley
05/10/2025 17:30
Brentford
VS
Manchester City

Le probabili formazioni di Wolves-Brighton

Le due squadre dovrebbero presentarsi con questi schieramenti:

Wolverhampton (4-3-3): Johnstone; Doherty, Bueno (Santiago), Ladislav Krejci, Bueno (Hugo); Munetsi, André, João Gomes; Arias, Strand Larsen, Hwang Hee-Chan

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Dunk, De Cuyper; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, Kadioglu; Welbeck

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Liverpool
6
5
0
1
12 / 7
5
15
L
W
W
W
W
2
Arsenal
6
4
1
1
12 / 3
9
13
W
D
W
L
W
3
Crystal Palace
6
3
3
0
8 / 3
5
12
W
W
D
W
D
4
Tottenham
6
3
2
1
11 / 4
7
11
D
D
W
L
W
5
Sunderland
6
3
2
1
7 / 4
3
11
W
D
D
W
L
6
Bournemouth
6
3
2
1
8 / 7
1
11
D
D
W
W
W
7
Manchester City
6
3
1
2
14 / 6
8
10
W
D
W
L
L
8
Chelsea
6
2
2
2
11 / 8
3
8
L
L
D
W
W
9
Everton
6
2
2
2
7 / 6
1
8
D
L
D
W
W
10
Brighton
6
2
2
2
9 / 9
0
8
W
D
L
W
L
11
Fulham
6
2
2
2
7 / 8
-1
8
L
W
W
L
D
12
Leeds
6
2
2
2
6 / 9
-3
8
D
W
L
D
L
13
Brentford
6
2
1
3
9 / 11
-2
7
W
L
D
L
W
14
Manchester United
6
2
1
3
7 / 11
-4
7
L
W
L
W
D
15
Newcastle
6
1
3
2
4 / 5
-1
6
L
D
W
D
L
16
Aston Villa
6
1
3
2
4 / 6
-2
6
W
D
D
L
L
17
Nottingham Forest
6
1
2
3
5 / 10
-5
5
L
D
L
L
D
18
Burnley
6
1
1
4
6 / 13
-7
4
L
D
L
L
W
19
West Ham
6
1
1
4
6 / 14
-8
4
D
L
L
W
L
20
Wolves
6
0
1
5
4 / 13
-9
1
D
L
L
L
L

Le statistiche: focus sui protagonisti di Wolves e Brighton

João Gomes, fulcro del centrocampo dei Wolves, è finora stato determinante non solo nella fase di interdizione, ma anche nel far ripartire le azioni.

Con 277 passaggi completati in sei partite, Gomes dimostra una discreta capacità di impostazione. Tuttavia, i suoi 15 falli commessi indicano un approccio a tratti ruvido, che dovrà essere dosato saggiamente per evitare sanzioni disciplinari.

Nel reparto offensivo dei Wolves, Jhon Arias ha finora disputato sei match, partendo titolare in tre occasioni. Pur non avendo segnato e fornendo pochi assist, il colombiano si è messo in evidenza per alcune buone giocate individuali, compresi 6 passaggi chiave che potrebbero rivelarsi cruciali contro la compatta difesa ospite.

Dal lato del Brighton, Matthew O'Reilly si sta confermando una risorsa preziosa. Il centrocampista danese ha già all'attivo una rete in stagione, accompagnata da un buon utilizzo palla e inventiva che lo portano a realizzare quattro passaggi chiave nelle prime fasi del campionato.

Infine, potrebbe essere preziosa la presenza di Georginio Rutter. Nonostante l'assenza di gol, la sua vivacità e lettura del gioco sono testimoniate da un assist nelle gare fin qui giocate.
