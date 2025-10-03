Nelle scorse ore il giornalista Maurizio Russo ha scritto un messaggio sulle pagine X di Calciomercato.it nel quale sottolinea come molti tifosi della Juventus, stanchi dei risultati ottenuti in questa primissima fase di stagione, vorrebbero già l'esonero di Igor Tudor per vedere al suo posto Luciano Spalletti.

Juventus, Maurizio Russo: 'Molti tifosi bianconeri stanno chiedendo l'esonero di Tudor e l'arrivo di Spalletti'

La Juventus ha disputato appena 7 partite della stagione 2025/26 tra campionato e Champions League eppure il malumore per i risultati altalenanti dei bianconeri sta già serpeggiando fra i tifosi della vecchia signora.

C'é chi, come da copione, sta puntando il dito sulla qualità della squadra, chi sul mercato fatto da Comolli e chi sull'allenatore. Proprio in merito alla posizione di Igor Tudor ha voluto scrivere un messaggio sulla pagina X di Calciomercato.it il giornalista Maurizio Russo: "La Juve non riesce a guarire dalla pareggite. Quello subito all'ultimo minuto contro il Villarreal rischia di compromettere il cammino in Champions e ha scatenato la rabbia dei tifosi, molti dei quali chiedono l'esonero di Tudor e invocano l'arrivo di Spalletti al suo posto. Con l'ex CT dell'Italia in panchina, ci sarebbe un cambio di modulo dal 3-5-2 al 4-3-3 in attesa di un paio di colpi a gennaio".

Russo concentrandosi poi sulle mancanze che avrebbe la Juventus a livello di formazione ha poi aggiunto: "Urge un rinforzo in difesa: un terzino destro come Molina o Stanisic (magari in uno scambio con Vlahovic all'Atletico Madrid o al Bayern Monaco) oppure un centrale tra i vari Pau Torres, Eric Garcia, Lucumì e Vasquez.

Ma soprattutto c'è bisogno di un centrocampista visto il pessimo rendimento di Koopmeiners: Tonali, Pavlovic e Hjulmand sono praticamente irraggiungibili, mentre Ceballos e Mainoo possono essere buone opportunità. Sul taccuino restano anche i nomi di Milinkovic-Savic, Luka Sucic e del giovane Bouaddi".

Spalletti, un nome che torna a circolare attorno alla Juventus

L’invocazione del nome di Luciano Spalletti da parte di una fetta del tifo juventino non rappresenta una novità assoluta. Già nella scorsa stagione, infatti, quando alla Continassa il profilo di Thiago Motta era finito sotto osservazione e le certezze attorno al tecnico cominciavano a vacillare, tra i sostenitori bianconeri aveva iniziato a circolare con insistenza l’idea di affidarsi all’ex commissario tecnico della Nazionale italiana.

Alla fine, una serie di circostanze convinse però la dirigenza guidata da Giuntoli a prendere una strada diversa: l’esonero di Motta e la scelta di puntare su Igor Tudor, che ancora oggi siede sulla panchina della Juventus.