Christian Pulisic difficilmente sarà a disposizione per la partita contro la Lazio in programma nei prossimi giorni: l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri, intervenuto nella conferenza stampa della vigilia con i media, ha fatto il punto sulle condizioni dell'esterno offensivo statunitense, sottolineando che al momento prevale la cautela e che non ci sono ancora certezze su un eventuale recupero completo del giocatore per la sfida con i biancocelesti.

Le parole di Allegri confermano come lo staff tecnico stia valutando con attenzione il quadro complessivo legato a Pulisic.

L'allenatore ha lasciato intendere che, allo stato attuale, l'ipotesi più probabile è quella di una sua assenza, pur senza escludere del tutto la possibilità di un ribaltamento della situazione nelle ore immediatamente precedenti al match (in programma sabato 29 novembre alle ore 20:45), qualora il giocatore desse risposte particolarmente positive.

Le condizioni di Pulisic e le scelte di Allegri

Nel corso degli ultimi anni Christian Pulisic si è imposto come uno degli esterni offensivi più incisivi del panorama internazionale, grazie alla capacità di saltare l'uomo, alla rapidità nelle ripartenze e alla sensibilità tecnica sul breve. Proprio queste caratteristiche hanno reso il giocatore statunitense un elemento prezioso nelle squadre in cui ha militato, sia a livello di club sia con la nazionale degli Stati Uniti.

Un'eventuale assenza in un confronto contro la Lazio obbligherebbe quindi l'allenatore livornese a ripensare assetti offensivi e distribuzione dei compiti nella trequarti.

Allegri, che nel corso della propria carriera ha spesso dimostrato di privilegiare la gestione dell'equilibrio di squadra rispetto al rischio di forzare il rientro dei singoli, sembra orientato a non correre rischi inutili con Pulisic. Nel calcio moderno, con un calendario fitto di impegni tra campionato, coppe nazionali e competizioni internazionali, una decisione affrettata può avere conseguenze su medio periodo, soprattutto in presenza di giocatori che fanno dell'esplosività e dei cambi di direzione uno dei loro punti di forza.

Da questo punto di vista la prudenza evocata dalle parole del tecnico va letta anche alla luce della stagione nel suo complesso: preservare un elemento chiave dell'organico per il prosieguo del campionato può risultare più importante che forzare un rientro per una singola partita.