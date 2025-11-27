Secondo quanto rivelato ai microfoni di Juventibus dal giornalista Luca Momblano, il Bayern Monaco sarebbe entrato in contatto diretto con il talento della Juventus Kenan Yildiz, facendogli una proposta per tornare a vestire la maglia del club bavarese.

Juventus, Momblano avverte: 'Il Bayern Monaco ha fatto la sua offerta a Yildiz'

"Il Bayern Monaco ha fatto la sua offerta per Yildiz": questa è l'indiscrezione di mercato riferita in giornata ai microfoni di Juventibus da Luca Momblano. Il giornalista è poi sceso nel dettaglio: "Allora, bisogna fare grande attenzione, perché questa voce mi è arrivata da una fonte diretta la scorsa settimana e quindi vorrei fare un recap.

Una fonte di prima mano, con cui parlavo telefonicamente di altro, mi ha detto di volermi rivelare questa indiscrezione. Me l'ha spiegata nel dettaglio, perché lui quando il Bayern Monaco ha articolato la propria mossa con il turco era presente. Ovviamente i tedeschi hanno fatto ciò che dovevano e ora attenderanno, consapevoli di non essere gli unici sulle tracce del calciatore e del fatto che Yildiz ha ancora un contratto con la Juventus. Quindi, quella del Bayern non deve essere per forza di cose una strategia che va a segno per la prossima estate, ma più una volontà di stabilire dei rapporti per poi chiudere la faccenda anche tra due o tre anni".

Momblano ha proseguito: "Da quello che mi hanno detto, il Bayern Monaco ha fatto la sua mossa per il calciatore.

Ovviamente, hanno un filo diretto con lui, visto il passato che li lega, e non hanno certo problemi a entrare in contatto con Yildiz".

Il giornalista ha concluso: "I tedeschi si aggiungono alla fila per Yildiz composta da Real Madrid, club di cui ha parlato il procuratore Branchini, l'Arsenal, società riportata dal collega Fabrizio Romano, e il Chelsea, che l'hanno citato un po' tutti anche per il noto apprezzamento che Maresca ha da sempre nei confronti del classe 2005".

Juve, una fila di lusso che potrebbe complicare i piani dei bianconeri

Se le notizie riferite da Luca Momblano trovassero conferma, si prospetterebbe una situazione davvero complessa per la Juventus. Il club bianconero, almeno seguendo le ultime dichiarazioni dei suoi dirigenti, vorrebbe trattenere Kenan Yildiz quanto più a lungo possibile, ma se sulle tracce del turco si sarebbero davvero messe quattro delle società più potenti del calcio moderno, il turco potrebbe non rimanere molto a lungo alla Continassa.

Ecco perché rinnovare il contratto del classe 2005, magari portandolo a 5 anni dalla scadenza, potrebbe essere particolarmente importante per la Vecchia Signora, che in caso di cessione, avrebbe ancora più forza nelle trattative.