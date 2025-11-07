Nella dodicesima giornata della Ligue 1, l'Angers ospita l'Auxerre al Stade Raymond-Kopa di Angers. La partita si disputerà domenica 9 novembre alle 17:15.

Le probabili formazioni di Angers-Auxerre

L’Angers arriva con il modulo 4-2-3-1, schierando in porta Hervé Koffi supportato dalla difesa composta da Lefort, Camara, Ekomie e Arcus. A centrocampo ci saranno Abdelli, affiancato da Belkebla, mentre Mouton, Sbaï e Rao-Lisoa agiranno alle spalle di Sidiki Cherif, unico attaccante di ruolo.

Sul fronte opposto, l’Auxerre si presenta con un 5-4-1 piuttosto difensivo.

Tra i pali Donovan Léon, protetto dalla linea arretrata formata da Oppegard, Senaya, Akpa, Casimir e Mensah. Il centrocampo verrà guidato da Danois e Owusu, con Namaso e Coulibaly larghi sulle fasce, mentre in attacco spazio a Sinayoko.

France Flag
Ligue 1
Giornata 12
07/11/2025 20:45
Paris FC
VS
Rennes
08/11/2025 17:00
Marseille
VS
Stade Brestois 29
08/11/2025 19:00
Le Havre
VS
Nantes
08/11/2025 21:05
Monaco
VS
Lens
09/11/2025 15:00
Lorient
VS
Toulouse
09/11/2025 17:15
Angers
VS
Auxerre
09/11/2025 17:15
Strasbourg
VS
Lille
09/11/2025 17:15
Metz
VS
Nice
09/11/2025 20:45
Lyon
VS
Paris Saint Germain

Quote di Angers-Auxerre: incertezza tra le due squadre

I bookmaker prospettano un match equilibrato, con l'Angers leggermente favorito grazie al fattore casa.

William Hill quota la vittoria interna a 2.50, il pareggio a 3.00 e il successo esterno dell’Auxerre a 2.80. Bet365 offre quote simili, con 2.55 per l'Angers, 3.10 per il pareggio e 2.90 per l'Auxerre.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Paris Saint Germain
11
7
3
1
21 / 9
12
24
W
D
W
D
D
2
Marseille
11
7
1
3
25 / 11
14
22
W
D
L
W
W
3
Lens
11
7
1
3
17 / 10
7
22
W
L
W
W
W
4
Lille
11
6
2
3
23 / 13
10
20
W
L
W
W
D
5
Monaco
11
6
2
3
23 / 17
6
20
L
W
W
D
D
6
Lyon
11
6
2
3
16 / 12
4
20
D
D
W
L
L
7
Strasbourg
11
6
1
4
22 / 16
6
19
L
W
L
D
W
8
Nice
11
5
2
4
16 / 16
0
17
L
W
W
W
D
9
Toulouse
11
4
3
4
17 / 15
2
15
D
D
L
W
W
10
Rennes
11
3
6
2
18 / 17
1
15
W
D
L
D
D
11
Paris FC
11
4
2
5
18 / 20
-2
14
W
D
L
L
W
12
Le Havre
11
3
4
4
12 / 16
-4
13
D
W
W
L
D
13
Stade Brestois 29
11
2
4
5
14 / 18
-4
10
D
L
L
D
D
14
Angers
11
2
4
5
8 / 15
-7
10
L
D
W
D
L
15
Nantes
11
2
3
6
10 / 17
-7
9
L
L
W
L
D
16
Lorient
11
2
3
6
13 / 25
-12
9
L
D
L
D
L
17
Metz
11
2
2
7
10 / 26
-16
8
W
W
L
L
L
18
Auxerre
11
2
1
8
7 / 17
-10
7
L
L
L
D
L

Statistiche dei giocatori chiave: Sinayoko e Cherif sotto i riflettori

Da tenere d’occhio sarà Sidiki Cherif, il giovane attaccante dell'Angers.

Nonostante la sua giovinezza, Cherif ha già trovato la via del gol tre volte nelle dodici apparizioni di questa stagione. Ha tentato ben 14 conclusioni verso la porta avversaria, di cui 9 nello specchio. Seppur giovane, la sua fisicità gli consente di combattere nei duelli e di dribblare con efficacia, anche se la precisione nel passaggio può essere migliorata.

Sul fronte dell'Auxerre, attenzione a Lassine Sinayoko, attaccante di rilievo con una presenza fissa sin dall’inizio del campionato. Con 3 gol e 1 assist in 11 apparizioni, Sinayoko è un elemento offensivo fondamentale per l'Auxerre, in grado di alternare giocate individuali a incursioni nell’area avversaria. Il suo contributo potrebbe essere decisivo, considerato che ha già vinto il 50% dei duelli ingaggiati.
