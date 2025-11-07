Nella dodicesima giornata della Ligue 1, l'Angers ospita l'Auxerre al Stade Raymond-Kopa di Angers. La partita si disputerà domenica 9 novembre alle 17:15.

Le probabili formazioni di Angers-Auxerre

L’Angers arriva con il modulo 4-2-3-1, schierando in porta Hervé Koffi supportato dalla difesa composta da Lefort, Camara, Ekomie e Arcus. A centrocampo ci saranno Abdelli, affiancato da Belkebla, mentre Mouton, Sbaï e Rao-Lisoa agiranno alle spalle di Sidiki Cherif, unico attaccante di ruolo.

Sul fronte opposto, l’Auxerre si presenta con un 5-4-1 piuttosto difensivo.

Tra i pali Donovan Léon, protetto dalla linea arretrata formata da Oppegard, Senaya, Akpa, Casimir e Mensah. Il centrocampo verrà guidato da Danois e Owusu, con Namaso e Coulibaly larghi sulle fasce, mentre in attacco spazio a Sinayoko.

Quote di Angers-Auxerre: incertezza tra le due squadre

I bookmaker prospettano un match equilibrato, con l'Angers leggermente favorito grazie al fattore casa.

William Hill quota la vittoria interna a 2.50, il pareggio a 3.00 e il successo esterno dell’Auxerre a 2.80. Bet365 offre quote simili, con 2.55 per l'Angers, 3.10 per il pareggio e 2.90 per l'Auxerre.

Statistiche dei giocatori chiave: Sinayoko e Cherif sotto i riflettori

Da tenere d’occhio sarà Sidiki Cherif, il giovane attaccante dell'Angers.

Nonostante la sua giovinezza, Cherif ha già trovato la via del gol tre volte nelle dodici apparizioni di questa stagione. Ha tentato ben 14 conclusioni verso la porta avversaria, di cui 9 nello specchio. Seppur giovane, la sua fisicità gli consente di combattere nei duelli e di dribblare con efficacia, anche se la precisione nel passaggio può essere migliorata.

Sul fronte dell'Auxerre, attenzione a Lassine Sinayoko, attaccante di rilievo con una presenza fissa sin dall’inizio del campionato. Con 3 gol e 1 assist in 11 apparizioni, Sinayoko è un elemento offensivo fondamentale per l'Auxerre, in grado di alternare giocate individuali a incursioni nell’area avversaria. Il suo contributo potrebbe essere decisivo, considerato che ha già vinto il 50% dei duelli ingaggiati.