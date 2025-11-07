L’Atletico Bilbao si prepara ad accogliere Real Oviedo nel suggestivo scenario dell’Estadio de San Mamés a Bilbao, domenica 9 novembre alle 14:00. La partita, valida per la dodicesima giornata della Liga 2025/26, è ancora tutta da scrivere, con i padroni di casa che partono sicuramente avvantaggiati grazie al supporto del loro caldissimo pubblico e alla solidità sempre dimostrata tra le mura amiche.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Oviedo

Per questa sfida l’Athletic potrebbe schierarsi con un modulo 4-2-3-1, formato da: Unai Simón tra i pali; linea difensiva composta da Gorosabel, Laporte, Dani Vivian, e Yuri; a centrocampo troviamo Ruiz De Galarreta e Jauregizar a protezione della difesa, mentre sulla trequarti agiranno Unai Gómez, Robert Navarro e Álex Berenguer, con Guruzeta come terminale offensivo.

La risposta di Oviedo sarà molto probabilmente affidata ad un analogo 4-2-3-1, con Aarón Escandell in porta; nel reparto arretrato schiereranno Javi López, David Carmo, David Costas e Nacho Vidal; in mediana Dendoncker e Colombatto; mentre il trio Reina, Ilyas Chaira e Federico Viñas sosterrà l’unica punta Rondón.

Quote di Atletico Bilbao-Oviedo: le preferenze dei bookmaker

I bookmaker vedono nettamente favorito l'Athletic Bilbao.

William Hill quota la vittoria interna a 1.44, il pareggio a 3.80 e il successo esterno di Oviedo a 7.50. Simili le quote proposte da Bet365, con la vittoria dell’Athletic a 1.50, il pari a 3.80 e il colpo esterno di Oviedo a 8.00.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Real Madrid
11
10
0
1
26 / 10
16
30
W
W
W
W
L
2
Barcelona
11
8
1
2
28 / 13
15
25
W
L
W
L
W
3
Villarreal
11
7
2
2
22 / 10
12
23
W
W
D
L
W
4
Atletico Madrid
11
6
4
1
21 / 10
11
22
W
W
W
D
W
5
Real Betis
11
5
4
2
18 / 12
6
19
W
L
D
W
W
6
Espanyol
11
5
3
3
15 / 13
2
18
L
W
W
L
D
7
Getafe
11
5
2
4
12 / 13
-1
17
W
W
L
L
D
8
Alaves
11
4
3
4
11 / 10
1
15
W
L
D
W
L
9
Elche
11
3
5
3
12 / 13
-1
14
L
L
D
L
W
10
Rayo Vallecano
11
4
2
5
12 / 14
-2
14
L
W
W
W
L
11
Athletic Club
11
4
2
5
11 / 13
-2
14
L
L
D
W
L
12
Celta Vigo
11
2
7
2
13 / 14
-1
13
W
W
D
D
L
13
Sevilla
11
4
1
6
17 / 19
-2
13
L
L
L
W
W
14
Real Sociedad
11
3
3
5
13 / 16
-3
12
W
W
D
L
L
15
Osasuna
11
3
2
6
9 / 12
-3
11
D
L
L
W
L
16
Levante
11
2
3
6
15 / 20
-5
9
L
D
L
W
D
17
Mallorca
11
2
3
6
11 / 18
-7
9
L
D
W
L
W
18
Valencia
11
2
3
6
10 / 20
-10
9
L
L
D
L
L
19
Oviedo
11
2
2
7
7 / 19
-12
8
D
D
L
L
W
20
Girona
11
1
4
6
10 / 24
-14
7
L
D
L
W
D

Le statistiche dei giocatori chiave

Unai Gómez, giovane promessa del centrocampo bilbaino, avrà l'occasione di incrementare il suo minutaggio, che per ora conta 134 minuti suddivisi in 5 presenze.

Nonostante il limitato impiego, ha già mostrato segni di crescita e voglia di imporsi.

Álex Berenguer è un altro nome da tenere d'occhio. Con 9 apparizioni totali e 8 presenze dal primo minuto, il centrocampista navarrese ha garantito una certa continuità al gioco dei baschi. Con un bilancio di 216 passaggi totali e 16 chiave, Berenguer sarà centrale per le azioni d’attacco dell’Athletic.

Sul fronte opposto, Rondón sarà la punta di riferimento per Oviedo. Il venezuelano, esperto e con due reti già nel suo carnet stagionale, dovrà saper approfittare delle rare possibilità di bucare la difesa avversaria, avendo finora vinto il 45% dei suoi duelli.

Per il centrocampo di Oviedo, Alberto Reina sarà il metronomo.

Le sue prestazioni, finora mediamente buone con una valutazione di 6.46, comprendono 267 passaggi complessivi con 4 chiavi, segnalando così la sua qualità nel tessere gioco e servire i compagni avanti.
