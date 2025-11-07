L’Atletico Bilbao si prepara ad accogliere Real Oviedo nel suggestivo scenario dell’Estadio de San Mamés a Bilbao, domenica 9 novembre alle 14:00. La partita, valida per la dodicesima giornata della Liga 2025/26, è ancora tutta da scrivere, con i padroni di casa che partono sicuramente avvantaggiati grazie al supporto del loro caldissimo pubblico e alla solidità sempre dimostrata tra le mura amiche.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Oviedo

Per questa sfida l’Athletic potrebbe schierarsi con un modulo 4-2-3-1, formato da: Unai Simón tra i pali; linea difensiva composta da Gorosabel, Laporte, Dani Vivian, e Yuri; a centrocampo troviamo Ruiz De Galarreta e Jauregizar a protezione della difesa, mentre sulla trequarti agiranno Unai Gómez, Robert Navarro e Álex Berenguer, con Guruzeta come terminale offensivo.

La risposta di Oviedo sarà molto probabilmente affidata ad un analogo 4-2-3-1, con Aarón Escandell in porta; nel reparto arretrato schiereranno Javi López, David Carmo, David Costas e Nacho Vidal; in mediana Dendoncker e Colombatto; mentre il trio Reina, Ilyas Chaira e Federico Viñas sosterrà l’unica punta Rondón.

Quote di Atletico Bilbao-Oviedo: le preferenze dei bookmaker

I bookmaker vedono nettamente favorito l'Athletic Bilbao.

William Hill quota la vittoria interna a 1.44, il pareggio a 3.80 e il successo esterno di Oviedo a 7.50. Simili le quote proposte da Bet365, con la vittoria dell’Athletic a 1.50, il pari a 3.80 e il colpo esterno di Oviedo a 8.00.

Le statistiche dei giocatori chiave

Unai Gómez, giovane promessa del centrocampo bilbaino, avrà l'occasione di incrementare il suo minutaggio, che per ora conta 134 minuti suddivisi in 5 presenze.

Nonostante il limitato impiego, ha già mostrato segni di crescita e voglia di imporsi.

Álex Berenguer è un altro nome da tenere d'occhio. Con 9 apparizioni totali e 8 presenze dal primo minuto, il centrocampista navarrese ha garantito una certa continuità al gioco dei baschi. Con un bilancio di 216 passaggi totali e 16 chiave, Berenguer sarà centrale per le azioni d’attacco dell’Athletic.

Sul fronte opposto, Rondón sarà la punta di riferimento per Oviedo. Il venezuelano, esperto e con due reti già nel suo carnet stagionale, dovrà saper approfittare delle rare possibilità di bucare la difesa avversaria, avendo finora vinto il 45% dei suoi duelli.

Per il centrocampo di Oviedo, Alberto Reina sarà il metronomo.

Le sue prestazioni, finora mediamente buone con una valutazione di 6.46, comprendono 267 passaggi complessivi con 4 chiavi, segnalando così la sua qualità nel tessere gioco e servire i compagni avanti.