L'Espanyol ospiterà il Villarreal al RCDE Stadium di Cornella de Llobregat per la dodicesima giornata della stagione 2025/26 de La Liga. Il calcio d'inizio è previsto per le 21:00, in un incontro che promette scintille tra due squadre con obiettivi diversi nel campionato spagnolo. Mentre l'Espanyol punta a consolidarsi nel centro della classifica, il Villarreal cerca punti preziosi per avvicinarsi alle posizioni europee.

Le probabili formazioni di Espanyol-Villarreal

L'Espanyol dovrebbe scendere in campo con un modulo 4-2-3-1.

In porta ci sarà Dmitrović, con una linea difensiva composta da Cabrera, Riedel, Salinas e Omar El Hilali. A centrocampo, Pickel e Pol Lozano faranno da diga, mentre, più avanzati, Edu Expósito, Pere Milla e Tyrhys Dolan cercheranno di supportare Roberto in attacco.

Il Villarreal è intenzionato a rispondere con un tradizionale 4-4-2. Tra i pali, la fiducia sarà data a Luiz Júnior, mentre la difesa sarà affidata a Renato Veiga, Juan Foyth, Pedraza e Mouriño. In mezzo al campo, Thomas e Santi Comesaña collaboreranno con le ali Moleiro e Nicolas Pépé, al servizio della coppia d’attacco formata da Mikautadze e Gerard Moreno, quest'ultimo sempre letale in zona gol.

Quote di Espanyol-Villarreal: il Sottomarino Giallo parte avanti

I bookmaker vedono il Villarreal leggermente favorito: William Hill quota il successo degli ospiti a 2.40, il pareggio a 3.50 e la vittoria dell'Espanyol a 2.75. Bet365 fornisce simili valutazioni con la vittoria del Villarreal quotata a 2.40, il pareggio a 3.50 e un eventuale successo casalingo dell'Espanyol a 2.80.

Statistiche giocatori: protagonisti e attese

Pickel dell'Espanyol sarà uno degli osservati speciali.

Il centrocampista svizzero ha collezionato 6 presenze quest'anno, accumulando 247 minuti in campo, con una valutazione media di 6.58. Anche se non ha ancora trovato la via del gol, il suo lavoro oscuro nel centrocampo è fondamentale, con 75 passaggi completati e un discreto numero di duelli vinti (9 su 23).

Tyrhys Dolan, sempre per l'Espanyol, rappresenta la spinta sulle fasce. Ha partecipato a 11 incontri, con 717 minuti e un rating di 6.67. Nonostante non abbia segnato, ha fornito un assist e il suo contributo in termini di dribbling (24 tentativi, 5 successi) e creatività è fondamentale per sbloccare le difese avversarie.

Per il Villarreal, Gerard Moreno continua a essere il talismano offensivo.

Nelle sue 4 apparizioni, ha già messo a segno 2 reti, con un'impressionante media valutativa di 7.5. Moreno è un faro per gli attacchi del Villarreal, con una precisione nei tiri perfetta (4 su 4) e un'importante capacità di creare situazioni pericolose sia da fermo che nel gioco aperto.

Infine, l'attaccante canadese Buchanan sta vivendo una stagione positiva, con un rating di 7.08 grazie anche ai suoi 4 gol in 11 presenze. Il suo impatto sulla fascia è stato rilevante, testimoniato dai 12 dribbling riusciti su 34 tentativi, fornendo inoltre supporto difensivo con 11 intercettazioni.