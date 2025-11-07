L'Espanyol ospiterà il Villarreal al RCDE Stadium di Cornella de Llobregat per la dodicesima giornata della stagione 2025/26 de La Liga. Il calcio d'inizio è previsto per le 21:00, in un incontro che promette scintille tra due squadre con obiettivi diversi nel campionato spagnolo. Mentre l'Espanyol punta a consolidarsi nel centro della classifica, il Villarreal cerca punti preziosi per avvicinarsi alle posizioni europee.

Spain Flag
La Liga
Giornata 12
07/11/2025 21:00
Elche
VS
Real Sociedad
08/11/2025 14:00
Girona
VS
Alaves
08/11/2025 16:15
Sevilla
VS
Osasuna
08/11/2025 18:30
Atletico Madrid
VS
Levante
08/11/2025 21:00
Espanyol
VS
Villarreal
09/11/2025 14:00
Athletic Club
VS
Oviedo
09/11/2025 16:15
Rayo Vallecano
VS
Real Madrid
09/11/2025 18:30
Valencia
VS
Real Betis
09/11/2025 18:30
Mallorca
VS
Getafe
09/11/2025 21:00
Celta Vigo
VS
Barcelona

Le probabili formazioni di Espanyol-Villarreal

L'Espanyol dovrebbe scendere in campo con un modulo 4-2-3-1.

In porta ci sarà Dmitrović, con una linea difensiva composta da Cabrera, Riedel, Salinas e Omar El Hilali. A centrocampo, Pickel e Pol Lozano faranno da diga, mentre, più avanzati, Edu Expósito, Pere Milla e Tyrhys Dolan cercheranno di supportare Roberto in attacco.

Il Villarreal è intenzionato a rispondere con un tradizionale 4-4-2. Tra i pali, la fiducia sarà data a Luiz Júnior, mentre la difesa sarà affidata a Renato Veiga, Juan Foyth, Pedraza e Mouriño. In mezzo al campo, Thomas e Santi Comesaña collaboreranno con le ali Moleiro e Nicolas Pépé, al servizio della coppia d’attacco formata da Mikautadze e Gerard Moreno, quest'ultimo sempre letale in zona gol.

Quote di Espanyol-Villarreal: il Sottomarino Giallo parte avanti

I bookmaker vedono il Villarreal leggermente favorito: William Hill quota il successo degli ospiti a 2.40, il pareggio a 3.50 e la vittoria dell'Espanyol a 2.75. Bet365 fornisce simili valutazioni con la vittoria del Villarreal quotata a 2.40, il pareggio a 3.50 e un eventuale successo casalingo dell'Espanyol a 2.80.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Real Madrid
11
10
0
1
26 / 10
16
30
W
W
W
W
L
2
Barcelona
11
8
1
2
28 / 13
15
25
W
L
W
L
W
3
Villarreal
11
7
2
2
22 / 10
12
23
W
W
D
L
W
4
Atletico Madrid
11
6
4
1
21 / 10
11
22
W
W
W
D
W
5
Real Betis
11
5
4
2
18 / 12
6
19
W
L
D
W
W
6
Espanyol
11
5
3
3
15 / 13
2
18
L
W
W
L
D
7
Getafe
11
5
2
4
12 / 13
-1
17
W
W
L
L
D
8
Alaves
11
4
3
4
11 / 10
1
15
W
L
D
W
L
9
Elche
11
3
5
3
12 / 13
-1
14
L
L
D
L
W
10
Rayo Vallecano
11
4
2
5
12 / 14
-2
14
L
W
W
W
L
11
Athletic Club
11
4
2
5
11 / 13
-2
14
L
L
D
W
L
12
Celta Vigo
11
2
7
2
13 / 14
-1
13
W
W
D
D
L
13
Sevilla
11
4
1
6
17 / 19
-2
13
L
L
L
W
W
14
Real Sociedad
11
3
3
5
13 / 16
-3
12
W
W
D
L
L
15
Osasuna
11
3
2
6
9 / 12
-3
11
D
L
L
W
L
16
Levante
11
2
3
6
15 / 20
-5
9
L
D
L
W
D
17
Mallorca
11
2
3
6
11 / 18
-7
9
L
D
W
L
W
18
Valencia
11
2
3
6
10 / 20
-10
9
L
L
D
L
L
19
Oviedo
11
2
2
7
7 / 19
-12
8
D
D
L
L
W
20
Girona
11
1
4
6
10 / 24
-14
7
L
D
L
W
D

Statistiche giocatori: protagonisti e attese

Pickel dell'Espanyol sarà uno degli osservati speciali.

Il centrocampista svizzero ha collezionato 6 presenze quest'anno, accumulando 247 minuti in campo, con una valutazione media di 6.58. Anche se non ha ancora trovato la via del gol, il suo lavoro oscuro nel centrocampo è fondamentale, con 75 passaggi completati e un discreto numero di duelli vinti (9 su 23).

Tyrhys Dolan, sempre per l'Espanyol, rappresenta la spinta sulle fasce. Ha partecipato a 11 incontri, con 717 minuti e un rating di 6.67. Nonostante non abbia segnato, ha fornito un assist e il suo contributo in termini di dribbling (24 tentativi, 5 successi) e creatività è fondamentale per sbloccare le difese avversarie.

Per il Villarreal, Gerard Moreno continua a essere il talismano offensivo.

Nelle sue 4 apparizioni, ha già messo a segno 2 reti, con un'impressionante media valutativa di 7.5. Moreno è un faro per gli attacchi del Villarreal, con una precisione nei tiri perfetta (4 su 4) e un'importante capacità di creare situazioni pericolose sia da fermo che nel gioco aperto.

Infine, l'attaccante canadese Buchanan sta vivendo una stagione positiva, con un rating di 7.08 grazie anche ai suoi 4 gol in 11 presenze. Il suo impatto sulla fascia è stato rilevante, testimoniato dai 12 dribbling riusciti su 34 tentativi, fornendo inoltre supporto difensivo con 11 intercettazioni.
