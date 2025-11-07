Domenica 9 novembre alle 18:00, la Roma di Gasperini affronta allo Stadio Olimpico l'Udinese di Runjaic, in occasione dell'undicesima giornata di Serie A. I giallorossi proveranno a riscattare la sconfitta maturata a San Siro con il Milan. L'Udinese, invece, proverà a strappare punti preziosi in trasferta dopo la vittoria casalinga ottenuta contro l'Atalanta.

Le probabili formazioni di Roma-Udinese

Nonostante l'assenza di Paulo Dybala, la Roma può contare su una rosa ricca di top player.

Gasperini dovrebbe affidarsi al 3-4-1-2, con: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé; Pellegrini, Dovbyk.

In panchina, opzioni importanti come El Shaarawy e Baldanzi.

L'Udinese dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2, schierando dal primo minuto: Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa.

Quote di Roma-Udinese: giallorossi favoriti nei pronostici

I bookmaker prevedono il successo della Roma. La vittoria interna è quotata a 1.55 sia da William Hill che da Bet365. Il pareggio oscilla tra 3.90 e 4.00, mentre il trionfo dell'Udinese è quotato rispettivamente a 5.50 da William Hill e a 6.25 da Bet365. Un chiaro segnale delle aspettative in favore del team di casa.

Giocatori chiave: da Pellegrini a Dovbyk, fino a Atta

Lorenzo Pellegrini, centrocampista di spicco dei giallorossi, ha partecipato a 6 partite in questa stagione, con una modesta media di 6.95.

Con un goal e senza assist, Pellegrini ha tuttavia dimostrato di essere prezioso nella costruzione del gioco, evidenziato da 159 passaggi completati.

Artem Dovbyk è chiamato a fare la differenza in attacco per la Roma. Con 9 apparizioni, di cui solo 2 da titolare, Dovbyk ha comunque messo a segno 2 reti con una media di 6.52. Nonostante l'impiego part-time, il suo contributo potrebbe risultare decisivo nella sfida all'Udinese.

Dall'altra parte c’è Arthur Atta, centrocampista ventiduenne dell'Udinese, che ha mostrato una grande crescita con 10 presenze da titolare e una solidità difensiva che si riflette nei suoi 57 duelli vinti su 120. Inoltre, ha apportato velocità e visione di gioco, sfornando 2 assist.

Infine, Nicolò Zaniolo tornerà all’Olimpico da avversario, cercando di far valere il suo estro offensivo, con all’attivo 3 gol in 8 presenze. Intorno al suo ritorno, ci si aspetta un’atmosfera carica di aspettative e un occhio di riguardo da parte dei tifosi romanisti.