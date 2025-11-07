Domenica 9 novembre alle 18:00, la Roma di Gasperini affronta allo Stadio Olimpico l'Udinese di Runjaic, in occasione dell'undicesima giornata di Serie A. I giallorossi proveranno a riscattare la sconfitta maturata a San Siro con il Milan. L'Udinese, invece, proverà a strappare punti preziosi in trasferta dopo la vittoria casalinga ottenuta contro l'Atalanta.

Italy Flag
Serie A
Giornata 11
07/11/2025 20:45
Pisa
VS
Cremonese
08/11/2025 15:00
Lecce
VS
Verona
08/11/2025 15:00
Como
VS
Cagliari
08/11/2025 18:00
Juventus
VS
Torino
08/11/2025 20:45
Parma
VS
AC Milan
09/11/2025 12:30
Atalanta
VS
Sassuolo
09/11/2025 15:00
Genoa
VS
Fiorentina
09/11/2025 15:00
Bologna
VS
Napoli
09/11/2025 18:00
AS Roma
VS
Udinese
09/11/2025 20:45
Inter
VS
Lazio

Le probabili formazioni di Roma-Udinese

Nonostante l'assenza di Paulo Dybala, la Roma può contare su una rosa ricca di top player.

Gasperini dovrebbe affidarsi al 3-4-1-2, con: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé; Pellegrini, Dovbyk.

In panchina, opzioni importanti come El Shaarawy e Baldanzi.

L'Udinese dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2, schierando dal primo minuto: Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa.

Quote di Roma-Udinese: giallorossi favoriti nei pronostici

I bookmaker prevedono il successo della Roma. La vittoria interna è quotata a 1.55 sia da William Hill che da Bet365. Il pareggio oscilla tra 3.90 e 4.00, mentre il trionfo dell'Udinese è quotato rispettivamente a 5.50 da William Hill e a 6.25 da Bet365. Un chiaro segnale delle aspettative in favore del team di casa.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Napoli
10
7
1
2
16 / 8
8
22
D
W
W
L
W
2
Inter
10
7
0
3
24 / 12
12
21
W
W
L
W
W
3
AC Milan
10
6
3
1
15 / 7
8
21
W
D
D
W
D
4
AS Roma
10
7
0
3
10 / 5
5
21
L
W
W
L
W
5
Bologna
10
5
3
2
16 / 8
8
18
W
D
D
W
W
6
Juventus
10
5
3
2
14 / 10
4
18
W
W
L
L
D
7
Como
10
4
5
1
12 / 6
6
17
D
W
D
W
D
8
Lazio
10
4
3
3
13 / 7
6
15
W
D
W
D
D
9
Udinese
10
4
3
3
12 / 15
-3
15
W
L
W
D
D
10
Cremonese
10
3
5
2
12 / 12
0
14
L
W
D
D
L
11
Atalanta
10
2
7
1
13 / 8
5
13
L
D
D
D
D
12
Sassuolo
10
4
1
5
11 / 12
-1
13
L
W
L
D
W
13
Torino
10
3
4
3
10 / 16
-6
13
D
D
W
W
D
14
Cagliari
10
2
3
5
9 / 14
-5
9
L
L
D
L
D
15
Lecce
10
2
3
5
8 / 14
-6
9
W
L
L
D
W
16
Parma
10
1
4
5
5 / 12
-7
7
L
L
D
D
L
17
Pisa
10
0
6
4
7 / 14
-7
6
D
D
D
D
L
18
Genoa
10
1
3
6
6 / 14
-8
6
W
L
L
D
L
19
Verona
10
0
5
5
6 / 16
-10
5
L
L
D
D
L
20
Fiorentina
10
0
4
6
7 / 16
-9
4
L
L
D
L
L

Giocatori chiave: da Pellegrini a Dovbyk, fino a Atta

Lorenzo Pellegrini, centrocampista di spicco dei giallorossi, ha partecipato a 6 partite in questa stagione, con una modesta media di 6.95.

Con un goal e senza assist, Pellegrini ha tuttavia dimostrato di essere prezioso nella costruzione del gioco, evidenziato da 159 passaggi completati.

Artem Dovbyk è chiamato a fare la differenza in attacco per la Roma. Con 9 apparizioni, di cui solo 2 da titolare, Dovbyk ha comunque messo a segno 2 reti con una media di 6.52. Nonostante l'impiego part-time, il suo contributo potrebbe risultare decisivo nella sfida all'Udinese.

Dall'altra parte c’è Arthur Atta, centrocampista ventiduenne dell'Udinese, che ha mostrato una grande crescita con 10 presenze da titolare e una solidità difensiva che si riflette nei suoi 57 duelli vinti su 120. Inoltre, ha apportato velocità e visione di gioco, sfornando 2 assist.

Infine, Nicolò Zaniolo tornerà all’Olimpico da avversario, cercando di far valere il suo estro offensivo, con all’attivo 3 gol in 8 presenze. Intorno al suo ritorno, ci si aspetta un’atmosfera carica di aspettative e un occhio di riguardo da parte dei tifosi romanisti.
© RIPRODUZIONE VIETATA