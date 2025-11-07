L'Atletico Madrid sabato 8 novembre al Metropolitano Stadium ospita il Levante. Il calcio d'inizio è stato fissato alle ore 18:30. L'incontro è valido per la dodicesima giornata de La Liga. Gli ospiti arrivano a Madrid con l'intento di strappare punti preziosi lontano da casa, sfidando i pronostici che vedono i padroni di casa favoriti.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Levante

L'Atletico Madrid si schiererà verosimilmente con un 4-4-2 dinamico, in cui Jan Oblak prenderà posto tra i pali, sostenuto da una linea difensiva composta da Dávid Hancko, Giménez, Matteo Ruggeri e Llorente.

A centrocampo spazio a Koke e Pablo Barrios come motori centrali, affiancati da Álex Baena e Giuliano. In attacco, la giovane stella Julián Álvarez farà coppia con Sørloth, cercando di scardinare la difesa avversaria.

Il Levante risponderà con un modulo speculare, anch'esso un 4-4-2. Tra i pali ci sarà Ryan, mentre la difesa a quattro sarà composta da Moreno, Elgezabal, Manu Sánchez e Jeremy Toljan. A centrocampo il gioco sarà orchestrato da Olasagasti e Arriaga, con Roger Brugué e Carlos Álvarez sulle fasce. In attacco, Koyalipou e Etta Yong tenteranno di sorprendere la retroguardia madrilena.

Quote di Atletico Madrid-Levante: padroni di casa favoriti

L'Atletico Madrid è nettamente favorito per questo confronto al Metropolitano.

William Hill offre la vittoria dei padroni di casa a 1.25, il pareggio a 6.00 e un sorprendente successo del Levante a 11.00. Bet365 conferma questa previsione, quotando l'Atletico vincente a 1.22, il pareggio a 6.25 e i tre punti per il Levante sempre a 11.00.

Le statistiche dei giocatori chiave: Álvarez e Simeone per l'Atletico

Julián Álvarez sta vivendo un ottimo inizio di stagione con l'Atletico Madrid. L'attaccante argentino, dotato di una buona tecnica e fiuto per il gol, ha messo a segno 7 reti in 11 presenze, giocando sempre da titolare. Con 22 tiri complessivi, di cui 15 nello specchio, e 282 passaggi totali, si conferma fondamentale per il gioco offensivo dei Colchoneros. Nonostante le uscite frequenti (9 volte sostituito), Álvarez rimane una minaccia costante per gli avversari, impreziosendo il suo rendimento con 2 assist.

A centrocampo, Giuliano Simeone ha dimostrato una notevole maturità, nonostante i suoi 23 anni. Ha partecipato a 11 partite, partendo titolare in 9 occasioni e accumulando 825 minuti di tempo gioco. Con un rating medio di 7.08 e le sue capacità nei duelli (116 tentati, 63 vinti), incarna lo spirito combattivo degli uomini di Madrid. I suoi 4 assist e 18 tackle completano un quadro di versatilità e solidità difensiva.

L'osservato speciale del Levante: Etta Eyong

Per il Levante, attenzione su Karl Etta Eyong, che nel suo nuovo ruolo con la squadra valenciana ha già dato prova delle sue doti da attaccante in rapida evoluzione.

Con 5 gol segnati nel corso della stagione e una valutazione media di 7.13, Eyong si presenta come il principale pericolo per l'Atletico. Le sue 639 minuti distribuiti su 8 presenze come titolare mostrano la fiducia riposta in lui dallo staff tecnico, che conta sulla sua velocità e capacità di capitalizzare le occasioni sotto porta.