Sabato 29 novembre l'Atletico Madrid ospiterà l'Oviedo al Metropolitano Stadium di Madrid, per la quattordicesima giornata della Liga 2025/26. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21.

Quote di Atletico Madrid-Oviedo: padroni di casa nettamente favoriti

Secondo i bookmaker, l'Atletico Madrid è chiaramente il grande favorito per questo incontro.

William Hill quota la vittoria del club di casa a 1.22, il pareggio a 5.80, mentre un sorprendente successo esterno dell'Oviedo è quotato a 15.00. Bet365 offre quote simili con l'Atletico vincente a 1.20, il pari a 6.25 e la vittoria degli ospiti addirittura a 17.00.

Giocatori chiave: Álvarez, González e Simeone tra i Colchoneros; Colombatto e Dendoncker per l'Oviedo

L'Atletico può contare su una rosa di talenti straordinari, con Julián Álvarez al centro dell'attacco, che ha già messo a segno 7 gol in 13 presenze stagionali.

Álvarez si conferma una macchina da goal, con 25 tiri di cui 17 nello specchio, e la capacità di fare la differenza in area di rigore grazie anche ai suoi due rigori segnati.

Nicolás González è un altro tassello importante del centrocampo Colchoneros. Con 10 presenze e una valutazione media di 6.9, la sua versatilità e il suo contributo nei duelli fisici (59 vinti su 112) sono cruciali per la mediana madrilena. Il "lavoro sporco" e i dribbling di Giuliano Simeone aggiungono dinamismo alla manovra atletica, con 2 gol e 4 assist che sottolineano la sua importanza nell'impianto tattico della squadra.

Per l'Oviedo, Santiago Colombatto cerca di portare ordine a metà campo. In 9 presenze, la sua efficienza nei passaggi (300 totali e 9 chiave) e il buon numero di duelli vinti (39 su 65) lo rendono un elemento prezioso.

Accanto a lui, Leander Dendoncker offre esperienza e solidità difensiva, risultando anche prolifico nei tackle con ben 28 intercetti, mantenendo una media valutativa di 6.83.

Infine, José Salomón Rondón continua a proporsi come pericoloso riferimento offensivo per l'Oviedo, sebbene debba migliorare la sua precisione al tiro (15 tiri totali, 4 in porta).