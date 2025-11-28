Sabato 29 novembre l'Atletico Madrid ospiterà l'Oviedo al Metropolitano Stadium di Madrid, per la quattordicesima giornata della Liga 2025/26. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21.

Spain Flag
La Liga
Giornata 14
28/11/2025 21:00
Getafe
VS
Elche
29/11/2025 14:00
Maiorca
VS
Osasuna
29/11/2025 16:15
Barcellona
VS
Alaves
29/11/2025 18:30
Levante
VS
Athletic Bilbao
29/11/2025 21:00
Atletico Madrid
VS
Oviedo
30/11/2025 14:00
Real Sociedad
VS
Villarreal
30/11/2025 16:15
Siviglia
VS
Real Betis
30/11/2025 18:30
Celta Vigo
VS
Espanyol
30/11/2025 21:00
Girona
VS
Real Madrid
01/12/2025 21:00
Rayo Vallecano
VS
Valencia

Quote di Atletico Madrid-Oviedo: padroni di casa nettamente favoriti

Secondo i bookmaker, l'Atletico Madrid è chiaramente il grande favorito per questo incontro.

William Hill quota la vittoria del club di casa a 1.22, il pareggio a 5.80, mentre un sorprendente successo esterno dell'Oviedo è quotato a 15.00. Bet365 offre quote simili con l'Atletico vincente a 1.20, il pari a 6.25 e la vittoria degli ospiti addirittura a 17.00.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Real Madrid
13
10
2
1
28 / 12
16
32
D
D
W
W
W
2
Barcellona
13
10
1
2
36 / 15
21
31
W
W
W
L
W
3
Villarreal
13
9
2
2
26 / 11
15
29
W
W
W
W
D
4
Atletico Madrid
13
8
4
1
25 / 11
14
28
W
W
W
W
W
5
Real Betis
13
5
6
2
20 / 14
6
21
D
D
W
L
D
6
Espanyol
13
6
3
4
17 / 16
1
21
W
L
L
W
W
7
Getafe
13
5
2
6
12 / 15
-3
17
L
L
W
W
L
8
Athletic Bilbao
13
5
2
6
12 / 17
-5
17
L
W
L
L
D
9
Real Sociedad
13
4
4
5
17 / 18
-1
16
W
D
W
W
D
10
Elche
13
3
7
3
15 / 16
-1
16
D
D
L
L
D
11
Siviglia
13
5
1
7
19 / 21
-2
16
L
W
L
L
L
12
Celta Vigo
13
3
7
3
16 / 18
-2
16
W
L
W
W
D
13
Rayo Vallecano
13
4
4
5
12 / 14
-2
16
D
D
L
W
W
14
Alaves
13
4
3
6
11 / 12
-1
15
L
L
W
L
D
15
Valencia
13
3
4
6
12 / 21
-9
13
W
D
L
L
D
16
Maiorca
13
3
3
7
13 / 20
-7
12
L
W
L
D
W
17
Osasuna
13
3
2
8
10 / 16
-6
11
L
L
D
L
L
18
Girona
13
2
5
6
12 / 25
-13
11
D
W
L
D
L
19
Levante
13
2
3
8
16 / 24
-8
9
L
L
L
D
L
20
Oviedo
13
2
3
8
7 / 20
-13
9
D
L
D
D
L

Giocatori chiave: Álvarez, González e Simeone tra i Colchoneros; Colombatto e Dendoncker per l'Oviedo

L'Atletico può contare su una rosa di talenti straordinari, con Julián Álvarez al centro dell'attacco, che ha già messo a segno 7 gol in 13 presenze stagionali.

Álvarez si conferma una macchina da goal, con 25 tiri di cui 17 nello specchio, e la capacità di fare la differenza in area di rigore grazie anche ai suoi due rigori segnati.

Nicolás González è un altro tassello importante del centrocampo Colchoneros. Con 10 presenze e una valutazione media di 6.9, la sua versatilità e il suo contributo nei duelli fisici (59 vinti su 112) sono cruciali per la mediana madrilena. Il "lavoro sporco" e i dribbling di Giuliano Simeone aggiungono dinamismo alla manovra atletica, con 2 gol e 4 assist che sottolineano la sua importanza nell'impianto tattico della squadra.

Per l'Oviedo, Santiago Colombatto cerca di portare ordine a metà campo. In 9 presenze, la sua efficienza nei passaggi (300 totali e 9 chiave) e il buon numero di duelli vinti (39 su 65) lo rendono un elemento prezioso.

Accanto a lui, Leander Dendoncker offre esperienza e solidità difensiva, risultando anche prolifico nei tackle con ben 28 intercetti, mantenendo una media valutativa di 6.83.

Infine, José Salomón Rondón continua a proporsi come pericoloso riferimento offensivo per l'Oviedo, sebbene debba migliorare la sua precisione al tiro (15 tiri totali, 4 in porta).
