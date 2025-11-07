Brentford e Newcastle si preparano a sfidarsi il 9 novembre alle ore 15:00 presso il Brentford Community Stadium di Londra, nella undicesima giornata della Premier League 2025/26.

Le probabili formazioni di Brentford-Newcastle

Entrambe le squadre scenderanno in campo con formazioni competitive. Il Brentford dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, affidando le chiavi della difesa a Kelleher tra i pali, supportato da quattro difensori: Van Den Berg, Nathan Collins, Ajer e Kayode. Henderson e Yarmolyuk formeranno la diga a centrocampo, mentre Damsgaard, Kevin Schade e Ouattara agiranno da trequartisti a supporto di Igor Thiago, l'attaccante centrale del quintetto offensivo.

Il Newcastle, invece, dovrebbe rispondere con un 4-3-3, con Nick Pope in porta. La linea difensiva sarà composta da Botman, Thiaw, Burn e Krafth. A centrocampo, l'esperienza di Sandro Tonali si unirà alla grinta di Joelinton e Guimarães. Il tridente d'attacco vedrà Anthony Gordon e Murphy sugli esterni, mentre Woltemade guiderà l'assalto al centro dell'attacco.

Quote di Brentford-Newcastle: i Magpies favoriti

Secondo i bookmaker, il Newcastle parte leggermente favorito per questo incontro.

William Hill quota la vittoria esterna del Newcastle a 2.30, il pareggio a 3.30 e il successo casalingo del Brentford a 2.90. Anche Bet365 offre quotazioni simili, con il Newcastle vincente a 2.35, il pareggio a 3.50 e la vittoria dei padroni di casa a 2.90.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
10
8
1
1
18 / 3
15
25
W
W
W
W
W
2
Manchester City
10
6
1
3
20 / 8
12
19
W
L
W
W
W
3
Liverpool
10
6
0
4
18 / 14
4
18
W
L
L
L
L
4
Sunderland
10
5
3
2
12 / 8
4
18
D
W
W
L
W
5
Bournemouth
10
5
3
2
17 / 14
3
18
L
W
D
W
D
6
Tottenham
10
5
2
3
17 / 8
9
17
L
W
L
W
D
7
Chelsea
10
5
2
3
18 / 11
7
17
W
L
W
W
L
8
Manchester United
10
5
2
3
17 / 16
1
17
D
W
W
W
L
9
Crystal Palace
10
4
4
2
14 / 9
5
16
W
L
D
L
W
10
Brighton
10
4
3
3
17 / 15
2
15
W
L
W
D
W
11
Aston Villa
10
4
3
3
9 / 10
-1
15
L
W
W
W
W
12
Brentford
10
4
1
5
14 / 16
-2
13
L
W
W
L
W
13
Newcastle
10
3
3
4
10 / 11
-1
12
L
W
L
W
L
14
Everton
10
3
3
4
10 / 13
-3
12
D
L
L
W
D
15
Fulham
10
3
2
5
12 / 14
-2
11
W
L
L
L
L
16
Leeds
10
3
2
5
9 / 17
-8
11
L
W
L
L
D
17
Burnley
10
3
1
6
12 / 19
-7
10
L
W
W
L
L
18
West Ham
10
2
1
7
10 / 21
-11
7
W
L
L
L
D
19
Nottingham Forest
10
1
3
6
7 / 19
-12
6
D
L
L
L
L
20
Wolves
10
0
2
8
7 / 22
-15
2
L
L
L
D
D

Le statistiche dei giocatori chiave

L'attenzione si concentrerà su alcuni giocatori che, con le loro performance passate, hanno mostrato di poter fare la differenza.

Mikkel Damsgaard è un elemento cruciale nel centrocampo del Brentford. Nell'attuale stagione ha giocato 8 partite, totalizzando 638 minuti con 6 uscite dal campo. Con una rete all'attivo e un assist, si rivela un uomo fondamentale per innescare il gioco offensivo delle Api, grazie anche ai suoi 232 passaggi realizzati.

Dango Ouattara, compagno di squadra di Damsgaard, ha dimostrato l'abilità di sfondare le difese avversarie. In 553 minuti distribuiti su 9 partite, Ouattara ha segnato 2 volte, dimostrando di essere particolarmente insidioso con i suoi 13 tiri totali.

Tra i Magpies, spicca Igor Thiago, il "gigante" dell'attacco del Brentford. Con 10 partite disputate e 6 gol segnati, il brasiliano ha messo in mostra un'efficacia notevole sotto porta, supportato dalla sua straordinaria capacità di vincere i duelli fisici (51 su 127).

Jacob Murphy, attaccante del Newcastle, ha già lasciato il segno con 2 gol e un assist in 495 minuti di gioco, dimostrando di saper creare occasioni da gol partendo dalla fascia. I suoi dribbling (10 completati su 18 tentati) lo rendono una minaccia costante per le difese avversarie.

Infine, Nick Woltemade, altra punta del Newcastle, sarà da tenere d'occhio: ha segnato 4 volte in 7 partite, confermandosi una punta prolifica. La sua presenza fisica, sposata a una tecnica sopraffina, potrebbe essere l'arma segreta per i Magpies.
