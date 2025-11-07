È tutto pronto all'Etihad Stadium per il big match di Premier League che vedrà contrapposte Manchester City e Liverpool, due delle compagini più blasonate del calcio inglese e protagoniste indiscusse delle ultime stagioni. L'appuntamento è per domenica 9 novembre alle ore 17:30.

Le probabili formazioni di Manchester City-Liverpool

Pep Guardiola dovrebbe schierare il suo Manchester City con un 4-5-1, affidandosi in attacco al prolifico Erling Haaland. In porta ci sarà Donnarumma, con un quartetto difensivo composto da Joško Gvardiol, Rúben Dias, Nico O'reilly e Matheus Nunes.

A centrocampo, spiccano tra gli altri Phil Foden e Bernardo Silva affiancati da Nico González, Rayan Cherki e Jérémy Doku.

Il Liverpool di Arne Slot risponderà con un modulo 4-2-3-1. Confermata tra i pali la presenza di Mamardashvili, davanti al quale agiranno Van Dijk e Konate centrali, con Robertson e Conor Bradley sulle fasce. In mezzo al campo ci saranno Mac Allister e Gravenberch, con il terzetto offensivo costituito da Salah, Cody Gakpo e Hugo Ekitiké in supporto della punta centrale.

Quote di Manchester City-Liverpool: Citizens leggermente favoriti

Secondo le ultime indicazioni dei bookmaker, il Manchester City parte favorito per questo classico del calcio britannico: sia William Hill che Bet365 quotano la vittoria dei Citizens a 1.95.

Il pareggio è proposto rispettivamente a 3.80 e a 4.00, mentre il successo del Liverpool è quotato a 3.40 e a 3.50.

Le quote riflettono un lieve vantaggio per la squadra di Guardiola, ma non escludono l'imprevedibilità dei Reds di Slot.

Le stelle in campo: focus su Haaland e Salah

Erling Haaland continua a essere l'arma letale dell'arsenale offensivo del Manchester City.

Con 10 presenze in stagione, tutte come titolare, ha già messo a segno 13 marcature. Le sue capacità balistiche, con 41 tiri complessivi di cui su 25 nello specchio della porta, lo rendono una minaccia costante per le difese avversarie. Oltre a essere prolifico sotto porta, Haaland contribuisce anche con un assist e un'alta media di passaggi chiave, riaffermando la sua importanza nella costruzione delle azioni offensive.

Mohamed Salah è, dal canto suo, il fulcro dell'attacco del Liverpool. In questa stagione ha offerto un contributo importante con 4 gol e 2 assist in 10 match, fornendo quella spinta necessaria nel reparto offensivo dei Reds. Le sue 18 conclusioni, di cui 9 a bersaglio, attestano la pericolosità del 'Faraone' nell'area avversaria.

Sebbene il suo rating di inizio stagione sia di 6.8, l'esperienza e il talento dell'egiziano potrebbero fare la differenza nel palcoscenico dell'Etihad Stadium.

Un altro nome da tenere d'occhio è Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese dei Reds che, con una media di 7.32, si distingue per le sue capacità di regia e l'impatto decisivo con passaggi chiave distribuiti sapientemente.