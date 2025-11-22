La Juventus continua a monitorare il mercato europeo alla ricerca dei centrocampisti più promettenti. L’ultimo profilo finito da Comolli sarebbe quello di Kees Smit, giovane mediano olandese dell’AZ Alkmaar, classe 2006, alto 1,80 e con una maturità in campo che va oltre la sua età. In questa stagione ha disputato 11 partite da titolare, per un totale di 948 minuti, senza mai partire dalla panchina.

Le statistiche di Kees Smit: un 2006 con grandi prospettive

È un regista pulito e semplice nelle giocate, ma con tecnica solida, grande personalità e improvvise accelerazioni verticali.

I numeri lo confermano: ha provato 508 passaggi, ne ha completati 448 con una precisione dell’88%, che resta molto alta (85%) anche nella metà campo offensiva.

Finora ha segnato 2 gol, firmato 2 assist, creato 22 occasioni e battuto 13 corner. Il suo marchio di fabbrica è il controllo di palla elegante, mentre i dribbling – 12 riusciti su 24 – mostrano un giocatore che non teme di prendersi dei rischi.

Anche dietro si fa valere: 6 intercetti, 39 duelli vinti e nessun rigore concesso. Qualche sbavatura c’è (3 ammonizioni, 18 falli), ma è normale per un 2006 già stabilmente tra i grandi.

In sostanza, è un profilo in linea con l’identità della Juventus: giovane, tecnico, con grandi prospettive e una visione di gioco destinata a crescere.

Nessuna trattativa è attualmente in corso, ma l’attenzione è alta.

La carriera del giovane olandese cresciuto nell'AZ Alkmaar

Kees Smit è un giovane centrocampista olandese nato nel 2006, cresciuto nell’accademia dell’AZ Alkmaar fin da bambino. Ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club nel gennaio 2021. Dopo aver fatto esperienza con le squadre giovanili dell’AZ, ha debuttato con il Jong AZ nella Eerste Divisie a 17 anni. Nella stagione 2022-2023 ha vinto la UEFA Youth League con l'AZ.

Nel 2023-24 ha esordito in prima squadra in Eredivisie e ha iniziato a ritagliarsi spazio anche nelle competizioni europee: in Europa League ha segnato un gol e fornito un assist

A livello internazionale ha brillato con la Nazionale Under-19: al Campionato Europeo 2025 è stato nominato Miglior Giocatore del Torneo grazie anche ai suoi quattro gol, finendo tra i capocannonieri

È un talento molto osservato: diversi club importanti in Europa (tra cui Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco) lo seguono con interesse. Attualmente ha un contratto con l'AZ fino al 2028.